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В США обсудили судьбу криптоотрасли

Экономика » Криптовалюты

В комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США состоялось слушание на тему "Будущее денег: цифровая валюта".

В США обсудили судьбу криптоотрасли. 389808.jpeg

На слушании обсуждались достоинства любых видов использования центральными банками криптовалют, а также будущее как криптовалют, так и физических денег.

Среди сторонников активного использования криптовалют оказался Доктор Норберт Дж. Мишель, (директор Центра анализа данных Фонда "Наследие"). Он прокомментировал преимущества криптовалют и технологических достижений в целом и отметил, что правительство США не должно считать новые технологии незаконными просто потому, что их используют преступники.

Выступая в защиту технологий в рамках дискуссии, он подчеркнул: "криптовалюты и их базовая технология, распределенная база данных, которая позволяет передавать цифровые активы без посредника третьей стороны, имеет потенциал для трансформации финансовой индустрии. Это нововведение нужно поощрять, а не душить".

Он также напомнил, что "понижение значимости наличных денег было широко и неуклонно предсказано по крайней мере в 1970-х годах, но оплата наличными остается предпочтительным методом оплаты для многих людей.

Отчеты ФРС показывают, что наличные деньги по-прежнему являются наиболее часто используемой формой оплаты в США и что она играет доминирующую роль в сделках с низкой стоимостью".

По его мнению, "Конкурентные процессы должны проходить, чтобы предприятия и потребители могли найти лучший способ оплаты. Мы должны принять тот факт, что криптовалюта является новым вариантом для осуществления платежей, хотя она и находится на "детской стадии" развития".

Норберт Дж. Мишель считает, что "Федеральное правительство не должно предоставлять какое-либо конкретное юридическое преимущество в отношении какой-либо конкретной альтернативной формы денег и что оно должно устранить все юридические барьеры на пути использования альтернативных форм денег".

По его мнению, "конкурентные силы — это силы, которые подталкивают предпринимателей к инновациям и улучшению продуктов, специально для удовлетворения потребностей своих клиентов. Они также выявляют недостатки и неэффективность существующих продуктов.

Эти же конкурентные силы могут и должны использоваться для улучшения денежных средств. Частичная монополия федерального правительства на деньги ограничивает степень, в которой конкурентные процессы могут укрепить деньги, и она предоставляет наши деньги на ошибки одного государственного органа.

Ничто не может обеспечить такую мощную проверку против федерального снижения денег как угроза конкуренции от жизнеспособных альтернативных форм оплаты".

При этом, он считает, что "централизовать криптовалюты в любом правительственном учреждении мало смысла. Технология обещает потенциальные выгоды из-за ее децентрализованного характера. Централизация технологий в центральном банке не дает особых преимуществ перед более традиционной электронной базой данных".

Кроме того, он убежден, что власти должны делать все возможное, чтобы гарантировать, что центральный банк никогда не будет предлагать розничные банковские счета для публики, будь то с помощью криптовалюты с центральным банком или с использованием более традиционной цифровой формы денег.

Внедрение такой политики даст федеральному правительству полную монополию на деньги и эффективно национализирует все частные кредитные рынки. Никакая частная организация не сможет конкурировать с федеральным правительством за средства".

Среди противников активного использования криптовалют выступил член Конгресса США Брэд Шерман. Он выступил с самыми жесткими аргументами против криптовалютной отрасли, осудив и биткоин, и криптовалюты, и майнеров и других участников. Он призвал к прямому запрету отрасли.

По его мнению, "блокчейн хорошая технология, но ее можно использовать для отслеживания и перевода суверенной валюты. Нет ничего, что можно было бы сделать с криптовалютами с точки зрения полезности для общества и чего нельзя было бы сделать с суверенной валютой". Он подчеркнул, что "роль доллара США в международной финансовой системе является важнейшим компонентом американской власти".

"Мы должны запретить американским гражданам покупать или майнить криптовалюты. В качестве средства обмена криптовалюты не обеспечивают ничего, кроме облегчения торговли наркотиками, деятельности террористов и способствуют уклонению от уплаты налогов. Некоторые из их сторонников в восторге от этого.

Если вы можете лишить правительство США возможности предотвратить терроризм, торговлю наркотиками и уклонение от уплаты налогов, вы каким-то образом наносите удар по свободе. Этого достаточно, чтобы запретить", — подчеркнул конгрессмен.

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