Mastercard запатентовала метод ускорения криптовалютных платежей

В официальном документе на сайте Управления по патентам и товарным знакам США (USPTO) появилась новая запить о предоставлении Mastercard патента США на метод ускорения криптовалютных платежей, построенный на системе учета совершения платежей с дебетовой карты, привязанной к криптовалютному аккаунту.

Его цель - улучшить хранение и обработку транзакций, в которых используются криптовалюты. Аккаунт обеспечивается фиатным счетом поручителя (банка), который также является страхованием от волатильности рынка криптовалют за счет платежей с карты.

"Для обработки транзакций на основе блокчейна традиционной платежной и банковской системам сейчас необходимо около десяти минут (из-за многоэтапной проверки достоверности счетов и личных данных как плательщика, так и получателя - "Правда.Ру").

Тогда как традиционные платежи проходят практически моментально. Поэтому многие субъекты, в частности, розничные торговцы и поставщики товаров и услуг, могут с осторожностью относиться к блокчейну и неохотно участвовать в транзакциях с криптовалютами", - говорится на сайте Управления по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Разработчики предлагают метод, который позволит сократить время транзакций за счет ведения нового типа учетной записи пользователя, способной совершать транзакции в криптовалютах через существующие системы для валютных курсов.

"Эта учетная запись свяжет ряд профилей, способных идентифицировать "фиксированную валютную сумму" пользователя, сумму валютной цепочки, идентификатор учетной записи и адрес. - говориться в официальном документе. - Хотя криптовалюты часто используются потребителями традиционных валютных ресурсов из-за их анонимности и безопасности, большое несоответствие во времени обработки платежей между двумя классами активов ставит криптотермины в априорно невыгодное положение при наличии большого спроса на саму услугу".

Mastercard в своем пресс-релизе разъясняет, что в рамках обработки транзакций, совершаемых с использованием криптовалют "платежные сети могут оценить вероятность мошенничества и риск для транзакций для всей цепочки платежей с использованием существующих алгоритмов противодействия мошенничеству и информации, доступной для платежных сетей, таких как исторические данные транзакций в фиатных валютах и блокчейне, данные кредитных бюро, демографическая информация и т. д., которые недоступны для использования в цепочки блоков, потому что являются закрытыми и не присутствуют в открытых системах".

Mastercard постоянно проявляет интерес к защите прав потребителей в области криптографии, так, в ноябре 2016 компания подала 4 заявки, описывающие использование технологии при осуществлении платежей. Еще одна похожая заявка на создание базы данных на основе технологии блокчейн с целью мгновенной обработки платежей была опубликована в конце 2017 года. Читайте больше.