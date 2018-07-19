Boeing внедряет блокчейн

Boeing создал новое подразделение Boeing NeXt для руководства будущими коммерческими мобильными решениями. Среди них - навигация беспилотников, автономный полет и продвинутое движение, моделирование умных городов и изучение новых рыночных возможностей для решения транспортных задач будущего.

Кроме того, компания в альянсе с SparkCognition разрабатывает решения для систем управления полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на основе технологии блокчейна и искусственного интеллекта (ИИ). Проект представлен на выставке аэрокосмической промышленности в британском Фарнброу.

"Мы находимся в той точке истории, где технологические достижения и тенденции в обществе сходятся, чтобы требовать смелых решений и другой способ путешествовать, - сказал Грег Хислоп, главный технический директор Boeing.

- Boeing обладает опытом и знаниями, чтобы безопасно и эффективно формировать этот развивающийся мир путешествий и транспорта. Благодаря Boeing NeXt мы намерены использовать наше наследие для открытия новых границ для продвижения людей и товаров с проверенными технологиями".

"По данным некоторых аналитиков развитие городской аэромобильности может привести к созданию крупнейшего нового рынка, который оценивается в 3 триллиона долларов, - рассказал основатель и главный исполнительный директор SparkCognition Амир Хусейн.

-Сотрудничество мирового лидера в авиастроении с компанией на базе ИИ означает, что для достижения этой возможности будет задействован беспрецедентный опыт в области безопасности, инноваций, масштабируемости и надежности".

Помимо управления беспилотниками альянс разработает стандартизированный программный интерфейс для поддержки доставки пакетов (почтовых посылок), промышленного контроля и других коммерческих приложений.

Boeing HorizonX Ventures ранее инвестировала средства в SparkCognition для поддержки разработки когнитивной платформы, основанной на данных, для обеспечения безопасности и надежности технологий передачи данных.

"Принимая целостный подход, который сочетает силу Boeing в технологических инновациях с новыми бизнес-моделями и нетрадиционными партнерствами, мы закладываем основу для будущей коммерческой мобильности экосистем, - сказал Стив Нордлунд, который возглавит Boeing NeXt в дополнение к своей роли вице-президента президент Boeing HorizonX.

- Мы формируем физическую инфраструктуру и инфраструктуру подключения, чтобы обеспечить безопасность воздушных транспортных средств в глобальном воздушном пространстве".

Чтобы переосмыслить и оптимизировать перемещение людей и грузов по всему миру, Boeing занимается разработкой технологий в новых областях, включая ИИ, гибридные и полностью электрические двигатели, которые помогут обеспечить безопасный и эффективный полет.

Компания стремится объединить эти средства с цифровыми системами для интеграции автономных и пилотируемых воздушных транспортных средств. Портфель проектов Boeing NeXt включает недавно представленную концепцию пассажирского сверхзвукового лайнера, электрические вертикальные взлетно-посадочные (eVTOL) транспортные средства, которые будут обеспечивать грузовой транспорт по требованию и городские воздушные перевозки в будущей экосистеме мобильности.

Исключить внешнее воздействие на транспортные средства, подключенные к "интернету-перевозок", Boeing намерен с помощью технологий машинного обучения, работе интернациональных команд разработчиков и экспертов, специализирующимся на защите, промышленном интернет-вещании и финансах, которыми располагает SparkCognition. Он создает системы AI для продвижения самых важных интересов общества.

Разработки Boeing идут параллельно с аналогичными разработками других крупных компаний, таких как Ali-baba и Walmart в части доставки посылок. Или в части управления транспортными потоками на трассах от автомобильных гигантов.