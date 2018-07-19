Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Boeing внедряет блокчейн

Экономика » Криптовалюты

Boeing создал новое подразделение Boeing NeXt для руководства будущими коммерческими мобильными решениями. Среди них - навигация беспилотников, автономный полет и продвинутое движение, моделирование умных городов и изучение новых рыночных возможностей для решения транспортных задач будущего. 

Boeing внедряет блокчейн. 389770.jpeg

Кроме того, компания в альянсе с SparkCognition разрабатывает решения для систем управления полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на основе технологии блокчейна и искусственного интеллекта (ИИ). Проект представлен на выставке аэрокосмической промышленности в британском Фарнброу. 

"Мы находимся в той точке истории, где технологические достижения и тенденции в обществе сходятся, чтобы требовать смелых решений и другой способ путешествовать, - сказал Грег Хислоп, главный технический директор Boeing.

- Boeing обладает опытом и знаниями, чтобы безопасно и эффективно формировать этот развивающийся мир путешествий и транспорта. Благодаря Boeing NeXt мы намерены использовать наше наследие для открытия новых границ для продвижения людей и товаров с проверенными технологиями".

"По данным некоторых аналитиков развитие городской аэромобильности может привести к созданию крупнейшего нового рынка, который оценивается в 3 триллиона долларов, - рассказал основатель и главный исполнительный директор SparkCognition Амир Хусейн. 

-Сотрудничество мирового лидера в авиастроении с компанией на базе ИИ означает, что для достижения этой возможности будет задействован беспрецедентный опыт в области безопасности, инноваций, масштабируемости и надежности".

Помимо управления беспилотниками альянс разработает стандартизированный программный интерфейс для поддержки доставки пакетов (почтовых посылок), промышленного контроля и других коммерческих приложений.

Boeing HorizonX Ventures ранее инвестировала средства в SparkCognition для поддержки разработки когнитивной платформы, основанной на данных, для обеспечения безопасности и надежности технологий передачи данных. 

"Принимая целостный подход, который сочетает силу Boeing в технологических инновациях с новыми бизнес-моделями и нетрадиционными партнерствами, мы закладываем основу для будущей коммерческой мобильности экосистем, - сказал Стив Нордлунд, который возглавит Boeing NeXt в дополнение к своей роли вице-президента президент Boeing HorizonX.

- Мы формируем физическую инфраструктуру и инфраструктуру подключения, чтобы обеспечить безопасность воздушных транспортных средств в глобальном воздушном пространстве".

Чтобы переосмыслить и оптимизировать перемещение людей и грузов по всему миру, Boeing занимается разработкой технологий в новых областях, включая ИИ, гибридные и полностью электрические двигатели, которые помогут обеспечить безопасный и эффективный полет.

Компания стремится объединить эти средства с цифровыми системами для интеграции автономных и пилотируемых воздушных транспортных средств. Портфель проектов Boeing NeXt включает недавно представленную концепцию пассажирского сверхзвукового лайнера, электрические вертикальные взлетно-посадочные (eVTOL) транспортные средства, которые будут обеспечивать грузовой транспорт по требованию и городские воздушные перевозки в будущей экосистеме мобильности.

Исключить внешнее воздействие на транспортные средства, подключенные к "интернету-перевозок",  Boeing намерен с помощью технологий машинного обучения, работе интернациональных команд разработчиков и экспертов, специализирующимся на защите, промышленном интернет-вещании и финансах, которыми располагает SparkCognition. Он  создает системы AI для продвижения самых важных интересов общества. 

Разработки Boeing идут параллельно с аналогичными разработками других крупных компаний, таких как Ali-baba  и Walmart  в части доставки посылок. Или в части управления транспортными потоками на трассах от автомобильных гигантов.

Лучшим спортсменом года признан российский хоккеист Лучшим спортсменом года признан российский хоккеист

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Криптобиржи
Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP
Балканы
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Теория Потребления
Документальное кино со вкусом
Читательский топ
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Новости Все >
В США пассажиры самолета собрали для своей попутчицы сотни долларов
Пьяный казахстанец устроил "дефиле" в женском купальнике
Студенты из Томска наткнулись на загадочные останки
В центре Европы колокола заменили на звонок Бога. ВИДЕО
Курорт "Роза Хутор" принял рекордное количество иностранных гостей за время ЧМ-2018
Розенбаум прокомментировал слухи об онкологии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Собраны все заявления и намеки со встречи Путина и Трампа в Хельсинки, включая закулисные договоренности и сенсационную совместную игру на пресс-конференции.

Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Мир
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
Политика
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Украина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне

Подавляющее большинство жителей Украины считают ситуацию в стране критической и взрывоопасной.

Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Мир
ОПРОВЕРГНУТО: СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Белоруссия
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Происшествия
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать

"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.

Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Путина просят снизить срок беременности до семи месяцев
Общество
Путина просят снизить срок беременности до семи месяцев
Общество
Чиновники АП запретили СМИ говорить правду о пенсионной реформе
Политика
Нищая или поздняя: Кремль объявит референдум о пенсиях?
Любовь Степушова Сербия опять не признала Косово. И даже больше Любовь Степушова Игорь Буккер Тайна острова Роанок: история на крови Игорь Буккер Руслан Веснянко Украинцы массово покидают родину Руслан Веснянко
Комментарии
Стало известно, о чем договорились Путин и Трамп в Хельсинки
Пьяный казахстанец устроил "дефиле" в женском купальнике
Украинцы массово покидают родину
Дожили: в Грузию войдет армия НАТО с ракетами и танками
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Венгерский бунт: нелегалы довели Европу до крайностей
Венгерский бунт: нелегалы довели Европу до крайностей
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Скоро станут известны "хозяева" "Новичка": полиция вычислила отравителей Скрипалей
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
"Во всем виноват Путин": Трамп обвинил президента во вмешательстве в выборы США
Потому что нет доверия: в ТК появится новое основание для увольнения
Медики доказали: от сахара не полнеют
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
США и Канада
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон

Дело о хищении $1,5 млрд, неуплате налогов в РФ и США Уильямом Браудером может уничтожить репутацию оппонентов Трампа, а некоторых и вовсе отправить в тюрьму.

Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
Турция двинется от США, но не к России
Ближний Восток
Турция двинется от США, но не к России
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
Мир
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Мир
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Евросоюз
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Бывший СССР
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Трамп хочет разменять Украину на Сирию?
Мир
Трамп хочет разменять Украину на Сирию?
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
Мир
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался