Бывший фронтмен Genesis инвестирует в блокчейн стартап

Британская поп-звезда Питер Габриэл вложил средства в блокчейн стартап ​​"Провенанс". Объем его инвестиций не разглашается.

Габриэл присоединился к группе инвесторов, возглавляемой Working Group Capital Fund, Digital Currency Group, Merian Ventures и Plug and Play. Благодаря новым инвестициям компания Provenance из Великобритании надеется расширить свои продукты.

Целью Provenance является повышение прозрачности в транспортировке пищевых продуктов путем применения технологии блокчейн.

Компания будет использовать финансирование от бывшего фронтмена Genesis, чтобы реализовать свое приложение на основе блокчейн с более чем 1000 предприятиями по производству продуктов питания и напитков к 2025 году.

Габриэл отметил миссию Provenance: "Нам нужно доверять цепочке источников и дистрибьюции, особенно когда речь заходит о том, чтобы гарантировать, что эти вещи (продукты) производятся этически и экологически безопасным образом.

Я убежден, что служба Provenance предоставляя использование своей блокчейн системы данных, сможет играть большую роль в будущем и будет очень полезной для потребителя и обеспечит равное игровое поле для небольших независимых производителей, на котором можно конкурировать с крупными игроками".

Provenance также добавил двух членов в совет директоров: основатель и управляющий партнер Merian Ventures, Алексис де Раадт-Сен Джеймс (Alexsis de Raadt-St. James) станет председателем Совета директоров, а в качестве директора присоединится партнер Working Capital Чемейн Санан (Chemain Sanan).

Ранее глава одной из компаний инвесторов в Provenance, Digital Currency Group заявил, что, по его мнению, биткойн "пробьет дно к концу в течение года".

Генеральный директор Barry Schubert сказал, что он "на самом деле вложил деньги в биткойн на прошлой неделе", добавив, что "как класс активов, он должен остаться … Я на 100 процентов уверен, что децентрализованная, не фиатная форма денег уже здесь, чтобы остаться".