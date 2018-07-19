КНР возглавит Международную группу по стандартизации IoT и технологий блокчейн

Китай будет возглавлять международную исследовательскую группу по стандартизации технологии Интернета вещей (IoT) и технологии блокчейн, сообщают СМИ.

Совместный технический комитет Международной организации по стандартизации (ИСО) и Международная электротехническая комиссия (МЭК) приняли предложение о создании этой международной исследовательской группы после месяца обсуждения членами комитета.

Science and Technology Daily, официальная газета Министерства науки и технологий Китая, пишет, что создание этой группы означает, что Китай выиграл "способность говорить" в области технологической интеграции:

"Для связанных с Китаем отраслей промышленности очень важно лидировать в глобальном развитии и содействовать интеграции фиата и цифровой экономики".

Международная исследовательская группа под председательством д-ра Шен Цзе (Shen Jie) будет содействовать внедрению цифровой интеграции, предоставляя большое количество сценариев промышленного применения, а также создавая рабочий механизм для содействия международной стандартизации технологий IoT и блокчейн.

В новую исследовательскую группу войдут эксперты из более чем десяти стран, включая США, Великобританию, Германию и Францию. Недавно Китай предпринял шаги по внедрению технологии блокчейн. В прошлом месяце Лаборатория исследований цифровых валют в Народном банке Китая (PBoC) подала патент на цифровой валютный кошелек, который позволит пользователям отслеживать историю транзакций.

Также в июне PBoC представил систему на базе блокчейн для оцифровки бумажных чеков. Ранее на этой неделе Cointelegraph сообщила, что заместитель директора Министерства промышленности и информационных технологий Китая (МИИТ) призвал страну "объединить" силы, чтобы способствовать блокчейн как "основной" технологии для новой цифровой экономики.