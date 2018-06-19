ЕАЭС призвали развивать правовую базу в сфере криптовалют

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая считает, что странам ЕАЭС нужно совместно развивать законодательство в сфере криптовалют и блокчейна.

"К 2025 году национальное законодательство может поменяться в отношении криптовалют, в том числе здесь может много возникнуть сложностей и с перемещением, связанным с рынком криптовалют, и в то же время могут возникать новые барьеры.

Это и уход от налогов. Надо к этому всему готовиться сообща", — сказала Валовая. Она напомнила, что к 2025 году страны-участницы должны создать общий финансовый рынок ЕАЭС.

"Сейчас готовится концепция формирования общего финансового рынка, его базисный принцип и постулаты заключаются в том, что финансовые организации, работающие в одной стране союза, будут иметь возможность на основании национальных лицензий, разрешений работать в других странах союза", — отметила министр.

Также министр обратила внимание, что государства ЕАЭС договорились разрабатывать совместные подходы к цифровой экономике, и эта работа, которая, по сути, затрагивает все экономические сферы, активно идет.

"Надо смотреть на перспективу, надо понимать, что экономика меняется, возможно, что цифровую экономику будут обслуживать преимущественно цифровые деньги. В какой форме они будут, сказать сложно, возможно, что это будет совсем не криптовалюта… это может быть какой-то новый феномен, но нам надо держать руку на пульсе – это совершенно точно", — сказала Валовая.

По ее мнению, необходимо двигаться по направлению к общему пониманию цифровых денег и технологии блокчейна. Начать можно, к примеру, с глоссария, в котором необходимо отразить в чем заключается понимание конкретных терминов – это позволит законодательству разных стран не так сильно различаться по понятиям и терминам.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе.

В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.