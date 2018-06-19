Аэропорт Брюсселя запустил Freight Management App 1.0 — блокчейн-приложение для отслеживания перемещения груза на каждом этапе поставки от погрузочно-разгрузочных работ до экспедирования грузов.
Приложение работает с BRUcloud — открытой платформой управления данными, в которую аэропорт планирует интегрировать все свои операции.
Использование блокчейна позволит аэропорту Брюсселя полностью оцифровать информацию о логистике, отойти от ручных процессов заполнения документации на импорт продуктов, а также повысить прозрачность и эффективность. Также можно будет интегрировать блокчейн-приложение в существующую инфраструктуру.
Различные пользователи дополнительно смогут устанавливать собственные узлы, которые затем будут регистрировать транзакции. Эти транзакции станут доступны всем сторонам, которым будет предоставлено право доступа, обеспечивая таким образом полную прозрачность.
"Данные нужно будет вносить только один раз и храниться они будут централизованно. Подключаясь к облаку, компания сможет воспользоваться различными приложениями, поэтому обмениваться информацией с другими участниками станет гораздо проще.
Больше не придется отдельно поддерживать межсистемные взаимосвязи с множеством различных партнеров", — сообщила отвечающая за инновации аэропорта Брюсселя Сара Ван Гелдер.
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