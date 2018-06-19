Аэропорт Брюсселя запустил Freight Management App для отслеживания грузов

Аэропорт Брюсселя запустил Freight Management App 1.0 — блокчейн-приложение для отслеживания перемещения груза на каждом этапе поставки от погрузочно-разгрузочных работ до экспедирования грузов.

Приложение работает с BRUcloud — открытой платформой управления данными, в которую аэропорт планирует интегрировать все свои операции.

Использование блокчейна позволит аэропорту Брюсселя полностью оцифровать информацию о логистике, отойти от ручных процессов заполнения документации на импорт продуктов, а также повысить прозрачность и эффективность. Также можно будет интегрировать блокчейн-приложение в существующую инфраструктуру.

Различные пользователи дополнительно смогут устанавливать собственные узлы, которые затем будут регистрировать транзакции. Эти транзакции станут доступны всем сторонам, которым будет предоставлено право доступа, обеспечивая таким образом полную прозрачность.

"Дан­ные нужно будет вно­сить толь­ко один раз и хра­нить­ся они будут цен­тра­ли­зо­ванно. Подключаясь к об­ла­ку, компания сможет воспользоваться раз­лич­ными при­ло­же­ниями, поэтому об­ме­ни­вать­ся ин­фор­ма­ци­ей с дру­ги­ми участ­ни­ка­ми ста­нет го­раз­до проще.

Больше не придется от­дель­но под­дер­жи­вать меж­си­стем­ные вза­и­мо­свя­зи с мно­же­ством раз­лич­ных парт­не­ров", — сообщила от­ве­ча­ю­щая за ин­но­ва­ции аэропорта Брюсселя Сара Ван Гел­дер.