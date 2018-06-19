Во Франции запущен блокчейн-инкубатор Chain Accelerator

Во Франции запущен Chain Accelerator — блокчейн-инкубатор для поддержки стартапов развивающегося сектора в поиске средств, для развития своих проектов, проведения ICO и разработки технологий.

В правительстве считают, что этот проект позволит Парижу стать одной из ICO-столицей мира. "Chain Accelerator уста­новит гло­баль­ную и опе­ра­ци­он­ную сеть в Па­ри­же, на его базе объ­еди­нятся луч­шие умы, он позволит рас­ши­рить круг участ­ни­ков этой отрасли и по­мо­жет блок­чейн-про­ек­там раз­ра­бо­тать про­то­ко­лы для всех сек­то­ров", — рассказал соос­но­ва­те­ль Chain Accelerator Ни­ко­лас Канту (Nicolas Cantu).

Благодаря партнерским отношениям с 30 пионерами финтеха, в частности с ком­па­ниями Hyperloop Transportation Technologies, SWIFT, Ledger, Chain Accelerator будет предлагать своим клиентам широкий спектр услуг: техническое прототипирование, развитие бизнеса, подбор персонала, маркетинг, связи с общественностью, руководство по финансированию, поддержку ICO и консультацию по поводу создания токенов.

За шесть ме­ся­цев с объявления о начале работы инкубатора Chain Accelerator уже выбрал для последующей под­дер­жки 13 блок­чейн-стар­та­пов.

"Децентрализованная экосистема блокчейна выделяется своим глобальным и международным характером. Инновации происходят повсюду, таланты редки, потребность в поддержке просто необходима.

Chain Accelerator позволит предоставить блокчейн-стартапам технологию, отвечающую их конкретным потребностям", — подчеркнул член На­ци­о­наль­ной ас­сам­блеи Фран­ции Пьер Пер­сон (Pierre Person).