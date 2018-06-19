Во Франции запущен Chain Accelerator — блокчейн-инкубатор для поддержки стартапов развивающегося сектора в поиске средств, для развития своих проектов, проведения ICO и разработки технологий.
В правительстве считают, что этот проект позволит Парижу стать одной из ICO-столицей мира. "Chain Accelerator установит глобальную и операционную сеть в Париже, на его базе объединятся лучшие умы, он позволит расширить круг участников этой отрасли и поможет блокчейн-проектам разработать протоколы для всех секторов", — рассказал сооснователь Chain Accelerator Николас Канту (Nicolas Cantu).
Благодаря партнерским отношениям с 30 пионерами финтеха, в частности с компаниями Hyperloop Transportation Technologies, SWIFT, Ledger, Chain Accelerator будет предлагать своим клиентам широкий спектр услуг: техническое прототипирование, развитие бизнеса, подбор персонала, маркетинг, связи с общественностью, руководство по финансированию, поддержку ICO и консультацию по поводу создания токенов.
За шесть месяцев с объявления о начале работы инкубатора Chain Accelerator уже выбрал для последующей поддержки 13 блокчейн-стартапов.
"Децентрализованная экосистема блокчейна выделяется своим глобальным и международным характером. Инновации происходят повсюду, таланты редки, потребность в поддержке просто необходима.
Chain Accelerator позволит предоставить блокчейн-стартапам технологию, отвечающую их конкретным потребностям", — подчеркнул член Национальной ассамблеи Франции Пьер Персон (Pierre Person).
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