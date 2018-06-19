Walmart получил патент на медицинский блокчейн-сервис

Walmart получил патент на блокчейн-сервис, открывающий доступ к медицинским записям пациента при возникновении чрезвычайной ситуации для оказании неотложной помощи.

Описанная в патенте Walmart система под названием "Получение хранящейся в блокчейне медицинской записи с переносного устройства" состоит из трех составляющих: носителя информации (представлен в виде браслета), биометрического сканера, который используется для получения биометрической подписи пациента и сканера радиочастотной идентификации (RFID), целью которого является сканирование устройства, пригодного для ношения.

Разработанный Walmart сервис будет позволять на месте чрезвычайной ситуации просканировать переносное устройство пациента с помощью сканера RFID, чтобы получить зашифрованный закрытый ключ, а также открытый ключ, связанный с конкретным пациентом.

"Для расшифровки закрытого ключа необходимо проверить биометрическую характеристику пациента по сетчатке глаза или отпечатку пальца. После дешифровки медицинские записи пациента могут быть получены из базы данных в блокчейне", — рассказывают авторы проекта.

Медицинскую информацию пациента можно также разделить с другими организациями здравоохранения, включая больницы, отделения неотложной помощи, фельдшеров или других медицинских работников.

В патенте утверждается, что использование устройств интернета вещей (IoT) позволит медицинским специалистам легко передавать эту медицинскую информацию от одного лица к другому, чтобы обсеспечить готовность персонала к работе с пациентом даже когда он еще нахоидтся в пути до больницы.

Согласно патенту, система позволит медицинскому персоналу полностью ознакомиться с жизненно важными медицинскими данными пациента до того, как он прибудет на место оказания медицинской помощи, что не только сэкономит время, но и позволит спасти ему жизнь.

Ранее сообщалось, что корпорация Apple предполагает внедрить систему, при которой набор телефонов экстренных служб станет сигналом для передачи GPS данных нахождения владельца гаджета. Это позволит людям, по мнению корпорации, даже в самых сложных ситуациях и при невозможности передать голосовые данные получить своевременную помощь.