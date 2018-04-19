Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Крыму готовится внедрение криптовалюты

Экономика » Криптовалюты

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин сообщил, что в Крыму готовится внедрение отдельной региональной криптовалюты. 

В Крыму готовится внедрение криптовалюты. 386118.jpeg

Как сообщает RNS, в настоящее время специалисты организации работают над программой развития Крыма, в основе которой блокчейн и искусственный интеллект. В нее войдут создание криптовалюты, налаживание механизма проведения ICO, а также

государственные и негосударственные услуги.

По словам Припачкина, программа может превратиться в законодательную инициативу уже после принятия законодательной базы о крипторегулировании, которая, как ожидается, будет принята уже этим летом. После этого РАКИБ решит, как лучше распорядиться своими наработками.

Днем ранее постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер республики Георгий Мурадов заявил, что криптовалюта может быть использована для обхода санкций в Крыму. 

"Есть проблема с банковским сектором - основные банки в Крыму не работают. Блокчейн - это уход от банковской системы. Криптоваюты - это способ ухода от расчета американским долларом.

Это выход для Крыма. Мы обсуждаем способы обхода санкций. Один из способов - создание криптовалютного инвестиционного фонда в Крыму, где мы сможем аккумулировать криптовалютные ресурсы, переводить их в фиатные, то есть обычные деньги, и использовать для реализации тех или иных инвестиционных проектов на крымской земле", - сказал Мурадов.

По его словам, традиционные методы экономического развития не работают в Крыму, и нужно искать новые варианты.

Он также отметил, что многие страны, которые находятся под давлением Запада, уже пошли этим путем. Крым рассчитывает внедрить блокчейн через уже существующую площадку СЭЗ. 

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Криптобиржи
Результаты замедления роста крипторынка
Банки
Почему западные рейтинговые агентства льстят России
Криптобиржи
Почему растет Stellar?
Читательский топ
Ввод флота России в Азовское море напугал Украину
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Началось: Армения пошла по пути Украины
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Стрельнешь - утопим: подлодки ВМФ России загоняли субмарину НАТО
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Ввод флота России в Азовское море напугал Украину

Украинские военные обеспокоены активизацией российских боевых кораблей в Азовском море.

Ввод флота России в Азовское море напугал Украину
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Власть
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Бывший СССР
Началось: Армения пошла по пути Украины
Ближний Восток
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Бывший СССР
Началось: Армения пошла по пути Украины

Армения может не увидеть Сержа Саргсяна премьер-министром. Против его долголетия на политической арене в Ереване протестуют воинственные "молодые люди".

Началось: Армения пошла по пути Украины
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Семья
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
США и Канада
СМИ: Трамп хотел разбомбить базы и ПВО России
Власть
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Бывший СССР
Началось: Армения пошла по пути Украины

Армения может не увидеть Сержа Саргсяна премьер-министром. Против его долголетия на политической арене в Ереване протестуют воинственные "молодые люди".

Началось: Армения пошла по пути Украины
На Украине объявили о подготовке к признанию автокефалии "Киевского патриархата"
Украина
На Украине объявили о подготовке к признанию автокефалии "Киевского патриархата"
Власть
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Мир
Такой же, как Путин: Макрон назвал себя ровней президенту России
Любовь Степушова 1 мая решится судьба антироссийских санкций Любовь Степушова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 19.04 требовательны Соломон Соловьев Юрий Кондратьев Путешествие по Мышкину с приемом во дворце Юрий Кондратьев
Комментарии
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
СМИ: Израиль пригрозил уничтожить С-300 в Сирии
Почему россияне перестают быть нацией алкоголиков
Новейшие фрегаты ВМС Франции опозорились при ударе по Сирии
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Найдены доказательства продолжения эволюции человека
МИД России: в Гуте найдены хлор и дымовые шашки из ЕС
Почему россияне перестают быть нацией алкоголиков
Соцсети: Клименко извинился за "кривые руки" Роcкомнадзора
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой

Сегодня Национальное собрание Кубы выберет преемника Рауля Кастро на посту главы государства. Кому революционное поколение передает эстафету?

Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Центр. Азия
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Израиль бросил вызов Ирану
Ближний Восток
Израиль бросил вызов Ирану
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Евросоюз
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался