В Крыму готовится внедрение криптовалюты

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин сообщил, что в Крыму готовится внедрение отдельной региональной криптовалюты.

Как сообщает RNS, в настоящее время специалисты организации работают над программой развития Крыма, в основе которой блокчейн и искусственный интеллект. В нее войдут создание криптовалюты, налаживание механизма проведения ICO, а также

государственные и негосударственные услуги.

По словам Припачкина, программа может превратиться в законодательную инициативу уже после принятия законодательной базы о крипторегулировании, которая, как ожидается, будет принята уже этим летом. После этого РАКИБ решит, как лучше распорядиться своими наработками.

Днем ранее постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер республики Георгий Мурадов заявил, что криптовалюта может быть использована для обхода санкций в Крыму.

"Есть проблема с банковским сектором - основные банки в Крыму не работают. Блокчейн - это уход от банковской системы. Криптоваюты - это способ ухода от расчета американским долларом.

Это выход для Крыма. Мы обсуждаем способы обхода санкций. Один из способов - создание криптовалютного инвестиционного фонда в Крыму, где мы сможем аккумулировать криптовалютные ресурсы, переводить их в фиатные, то есть обычные деньги, и использовать для реализации тех или иных инвестиционных проектов на крымской земле", - сказал Мурадов.

По его словам, традиционные методы экономического развития не работают в Крыму, и нужно искать новые варианты.

Он также отметил, что многие страны, которые находятся под давлением Запада, уже пошли этим путем. Крым рассчитывает внедрить блокчейн через уже существующую площадку СЭЗ.