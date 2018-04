Cambridge Analytica планировала провести собственное ICO

Вовлеченная в скандал с утечкой пользовательских данных с Facebook аналитическая компания Cambridge Analytica планировала провести в 2017 году собственное ICO, в рамках которого намеревалась реализовать цифровую валюту на $30 млн.

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на Reuters и The New York Times. Собственная цифровая валюта и блокчейн-технологии были нужны Cambridge Analytica для обеспечения защиты персональных данных своих пользователей.

"До случая с Facebook мы разрабатывали ряд технологий, которые должны были помочь людям получить обратно свои персональные данные и обеспечить их полную прозрачность и контроль над их использованием", — сказал представитель Cambridge Analytica в электронном письме изданию Reuters.

По его словам, в компании изучали множество возможностей, которые бы позволяли людям управлять своими персональными данными и монетизировать их. Среди них была и технология блокчейн.

"Кому знать больше об использовании персональных данных больше, чем Cambridge Analytica? Соответственно, почему бы не создать платформу, которая изменила бы глобальные принципы работы в этом направлении?" — прокомментировала новости ранее работавшая в Cambridge Analytica Бриттани Кайзер (Brittany Kaiser).

Этим направлением деятельности Cambridge Analytica занимался непосредственно один из топ-менеджеров компании Александр Никс (Alexander Nix), уволенный за разглашение конфиденциальной информации о компании.

Кайзер руководила подразделением, выполнявшим эту работу. Излишняя разговорчивость Никса, по видимому, приостановила разработку криптовалюты Cambridge Analytica.

Известно, что представители Cambridge Analytica связывались с компаниями, которые консультируют в фирмы, готовящиеся к ICO, эта работа началась еще в середине 2017 года. В марте крупнейшая в мире социальная сеть Facebook оказалась в центре скандала из-за утечки персональных данных пользователей.

Стало известно, что компания Cambridge Analytica собирала такую информацию с помощью специального приложения. Скандал осложнился тем, что данные были использованы при разработке программы, которая предположительно применялась в ходе президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году.

Изначально речь шла о 50 млн профайлов, но позже представители Facebook заявили, что пострадали данные более 87 млн пользователей. Cambridge Analytica утверждает, что ее "психографические профили" избирателей и потребителей позволяют более убедительно и точно ориентировать на них рекламу.

В маркетинговых материалах, направленных инвесторам, фирма заявила, что Бриттани Кайзер "помогала блокчейн-компаниям использовать интеллектуальное моделирование для целевых инвесторов при продаже токенов".

А в придачу к планам о собственном также появилась информация, что Cambridge Analytica задействована в другом неоднозначном ICO – платформе Dragon Coin, которая намерена создать плавучее казино в Гонконге. По слухам, проект связан с местными криминальными группировками – триадами, а Cambridge Analytica участвовала в привлечении потенциальных инвесторов.