Майнеров и владельцев криптовалют обложат налогами

Специальный налоговый режим для майнеров и владельцев криптовалют создавать не планируется и на них будут распространяться действующие налоговые нормы.

Такую позицию озвучил "Известиям" председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. При этом Минфин считает, что данный вопрос должен решаться после принятия законопроекта о цифровых деньгах.

Таким образом планируется, что с физлица будет взиматься НДФЛ (13%), а у юрлица налогообложение будет зависеть от формы бизнеса. Например, упрощенная система налогообложения (УСН) или налог на прибыль.

При этом глава комитета ГД по финрынкам не исключает появление отдельных режимов налогообложения для майнинга и оборота криптовалют в случае проявления инициативы со стороны правительства.

Как он отметил изданию: "Если захотят отдельно описывать для этих видов бизнеса, то напишут. Пока налоговые вопросы мы никак не описываем. Это означает, что Налоговый кодекс действует для этого вида бизнеса".

Одновременно в Минфине читают, что сначала нужно законодательно прописать определение криптовалюты, а затем решать вопрос с налогообложением. При этом в министерстве отметили, что расчеты с цифровыми деньгами в повседневной жизни между физлицами разрешать не планируется, поскольку единственным платежным средством в России является рубль. Ранее в Минфине не исключали такую возможность.

При этом, обмен криптовалют на фиатные деньги на сумму 600 тыс. рублей и более будет подпадать под обязательный валютный контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Ранее Аксаков сообщил, что в сентябре нижняя палата парламента планирует рассмотреть во втором и третьем чтениях пакет законопроектов по криптовалютам и краудфандингу.