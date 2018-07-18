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Японский SBI Holdings открыл свою криптовалютную биржу

Экономика » Криптовалюты

Японский финансовый гигант SBI Holdings официально объявил о начале работы своей криптовалютной платформы под названием VCTRADE.

Японский SBI Holdings открыл свою криптовалютную биржу. 389682.jpeg

Эта площадка стала первой в мире официальной структурой по работе классического финансового института по обмену криптовалют. Месяц назад SBI объявил об ограниченном запуске тестовой площадки биржи для 20 тыс. пользователей, зарегистрировавшихся в прошлом году для проведения такого эксперимента.

Банк сделал это, чтобы выявить все "узкие" места прежде, чем открывать проект для широкого публичного использования в Японии. Теперь SBI Holdings через свою дочернюю компанию SBI Virtual Currencies — оператора VCTRADE — начал принимать заявки от японских пользователей на новые регистрации.

Регистрация на "банковской" криптовалютной бирже доступна для всех жителей Японии в возрасте от 20 до 70 лет. В настоящее время биржа принимает заявки только от розничных инвесторов.

Возможность обслуживания корпоративных или институциональных инвесторов в настоящее время находится на рассмотрении. SBI Holdings является официальным партнером Ripple, и совместно с ним управляет SBI Ripple Asia — проекта нацеленного на изучение возможностей применения блокчейн-технологии Ripple и XRP в потоках денежных переводов на азиатских рынках.

Поэтому во время тестингового периода VCTRADE изначально организовал торговлю XRP, токеном Ripple, который лежит в основе Ripple Consensus Ledger (RCL). В течение нескольких недель после первого запуска VCTRADE добавила поддержку Bitcoin Cash (BCH/JPY) и Bitcoin (BTC/JYP). Таким образом, к широкому публичному запуску биржа осуществляет торговлю тремя криптовалютами — Ripple, Bitcoin и Bitcoin Cash.

"В последние годы виртуальные валюты, такие как биткойн, привлекли большой интерес инвесторов и были охвачены основными медиа, — заявила компания в то время. — Эти криптовалюты сегодня активно торгуются".

SBI Group впервые объявила о своем намерении запустить собственную криптовалютную биржу в октябре 2016 года, став первым крупным классическим финансовым учреждением, решившим освоить криптовалютное пространство.

Как сообщал CNN, SBI отложил запуск своей биржи в начале 2018 года, несмотря на полученную еще в сентябре 2017 года лицензию от FSA, поскольку проводил дополнительное тестирование системы безопасности, чтобы повысить ее уровень после взлома в январе токийского обменника Coincheck, принесшего потери на $530 млн. "Правда.Ру" активно обсуждала эту историю с марта этого года.

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