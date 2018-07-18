Accenture и Thales упрощают логистику на блокчейне

Международная консалтинговая компания Accenture и французский разработчик решений по кибербезопасности Thales применили технологию блокчейн для создания системы Hyperledger для упрощения глобальных цепочек поставок в аэрокосмической и оборонной промышленности.

Проект основан на Hyperledger Fabric, организован The Linux Foundation, его прототип сочетает в себе объединение в одном блоке ряд иновационных технологий, такие как интернет-вещей и решение Thales для физически неклонируемой функции (PUF) для кремниевых чипов и защищенные от криптозащиты Chronicled.

PUF - это функция, воплощенная в физической структуре, которую просто оценить, но трудно охарактеризовать, смоделировать или воспроизвести. Физическая структура PUF состоит из множества случайных компонентов, которые вводятся в ходе производственного процесса и неконтролируемы.

PUF во многом схож с хеш-функцией, физическая система, состоящая из многих случайных компонентов эквивалентна ключу. Он обладает свойством неклонируемости благодаря тому, что каждый PUF уникален и непредсказуем и является необратимой функцией (его нельзя изменить).

Именно эти свойства PUF применены для отслеживания, обнаружения и проверки на соответствие деталей и материалов воздушных судов. По заявлению участников проекта, технология позволит продемонстрировать новый подход к устранению контрафактных поставок и улучшению прозрачности авиакосмической промышленности, транспорта, обороны и безопасности.

"Аэрокосмическая и оборонная промышленность имеет одну из самых обширных и сложных в мире цепочек поставок, - сказал Джон Шмидт, глобальный управляющий директор Accenture по аэрокосмической и оборонной практике. - Технология Blockchain предлагает новый, элегантный и безопасный способ для отрасли по отслеживанию множества компонентов, предоставляя техподдержку отрасли и улучшая возможности обслуживания.

Используемый в сочетании с такими технологиями, как цифровые двойники и цифровые потоки, блокчейн может в конечном итоге стать инновационной основой для этого сектора".

Согласно опубликованным исследованиям Accenture, 86% компаний оборонной и авиакосмической промышленности (A&D) планируют интегрировать блокчейн в свои корпоративные системы к 2021 году.

"Идентификация контрафактных и серо-рыночных товаров в цепочке поставок A & D может быть сложной задачей, - сказал Гарет Уильямс, вице-президент по безопасности коммуникационных и информационных систем в Thales UK. - Использование блокчейн в сочетании с криптосеалами и PUF функциями позволяет создавать надежную историю компонентов".

Accenture и Thales представят свою разработку на международной авиационной выставке Farnborough Airshow в Великобритании.

Accenture - ведущая гмировая компания, предоставляющая широкий спектр услуг и решений в области стратегии, консалтинга, цифровых технологий и операций более чем в 40 отраслях и всех бизнес-функциях. Accenture работает на стыке бизнеса и технологий, насчитывает около 500 тыс. сотрудников в 120 странах мира.

Thales - мировой лидер в области технологий для авиакосмической промышленности, транспорта, обороны и безопасности. 62 тыс. сотрудников Thales работают в 56 странах мира. 25 тыс. сотрудников - инженеры и исследователи высокой квалификации. Выручка компании в 2016 году составила 14 млрд евро.