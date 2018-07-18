CFTC США выпустилa руководство для инвесторов ICO

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) опубликовала документ с рекомендациями для потенциальных инвесторов в ICO-проекты и покупателей токенов.

Документ разработан Управлением рыночного надзора (DMO) и Управлением клиринга и рисков (DCR) и предоставляет компаниям "нормативную ясность" в отношении деривативов.

Нормативный документ затрагивает такие ключевые сферы, как надзор за рынком, отчетность крупных трейдеров, управление рисками и регулирование, а также сотрудничество с членами CFTC. В документе ведомства говорится, что перед покупкой монет необходимо досконально изучить их природу и разобраться, какие факторы могут повлиять на их цену.

Также потенциальному покупателю стоит помнить, что в зависимости от структурирования некоторые токены могут быть деривативами, товарами или ценными бумагами. Управляющий DCR Брайан Бусси сообщил, что новый документ поможет участникам рынка разрабатывать программы управления рисками, специфичные для криптовалютных продуктов.

"Это всегда определенный риск, независимо от того, насколько хорошо написан whitepaper или бизнес-план проекта. Ваша лучшая защита — тщательное изучение токенов и осторожность", — говорится в памятке.

В руководстве также указано, что перед инвестированием в ICO необходимо найти информацию об организаторах проекта, а также узнать, участвуют ли они сами в своем первичном размещении монет.

Представители ведомства также ссылаются на исследование, согласно которому более 50% ICO-стартапов прекратили существование в течение первых четырех месяцев после окончания токенсейлов. Стоит отметить, что документ появился сразу после того, как CME Group объявил о выпуске справочного курса Ether и онлайн-сборника цен Ethereum в партнерстве с сервисом по торговле цифровыми активами Crypto Facilities.

Британский сервис Crypto Facilities, который уже предоставлял CME Group информацию по ценам Bitcoin, запустил свои первые фьючерсные контракты Ethereum месяц назад. CME Group пока не подтвердила информацию о запуске фьючерсов Ether, но согласно справочному курсу, такая возможность есть. "Остерегайтесь обещаний о быстром обогащении или гарантированных возвратах. Не существует инвестиций c гарантиями", — сказано в рекомендации.