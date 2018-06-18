Андрей Полозов-Яблонский: я бы сегодня сделал ставку на Ripple

В студии Pravda.ru с Тимуром Аитовым "отец" электронного билета в отечественной авиации, член правления Клуба директоров по науке и инновациям Андрей Полозов-Яблонский.
Они расскажут о продолжающемся блокчейн-хайпе, фиатности, криптотрейдинге, перспективах Ripple и многом другом. Смотрите сегодня в эфире программа "КриптоПравда".
План не удался. Жители Великобритании приехали в "пугающую" страну и увидели все сами.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
На Гавайях извержение вулкана спровоцировало выброс минерала оливин. Местные жители находят эти камни на пляжах и улицах.
Западная пресса пишет о массовых протестах во Вьетнаме, направленных против Китая. Почему в России никто не бьет тревогу?