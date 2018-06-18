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Источник Правда.Ру

Майнинг потребляет меньше энергии, чем говорили

Экономика » Криптовалюты

Компания Coinshares опубликовала исследование, в котором утверждает, что майнинг биткоина потребляет два раза ниже электроэнергии, чем принято считать.

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Так, по их данным майнинг потребляет 35 тераватт-часов электроэнергии, что в два раза ниже озвученного ранее в отчете Алекса де Фриса, который разработал индекс энергопотребления сети биткоин (BECI).

Тогда эксперт отмечал, что разработанный им индекс BECI должен стать лишь основой для будущих исследований в данной области. Он призывал к серьезному научному подходу и организации научных дискуссий с представителями майнинговой отрасли, поскольку доступная информация о майнинге биткоина настолько скудна, что невозможно достоверно рассчитать энергопотребление сети биткоин.

Как отмечает глава Coinshares и соавтор исследования Кристофер Бендиксен: "Многие майнеры призывали к объективным оценкам показателей энергопотребления сети биткоин, а также выражали свое несогласие с методологией индекса BECI. Наши выводы и результаты в корне противоречат тем, что были представлены Алексом де Фрисом и Digiconomist. Полагаю, что их цифры основаны на неверных предположениях, вытекающих из неадекватных исследований".

Как авторы отчета: "В целом, мы считаем, что вопреки ранее распространенным слухам, индустрия добычи биткоина в значительной степени пользуется дешевыми возобновляемыми источниками энергии, среди которых доминируют гидроэлектростанции.

Что касается использования угольных ТЭС в майнинге, то с уверенностью можем сказать, что данное явление не распространено, носит исключительно сезонный характер и имеет место лишь в некоторых регионах Китая.

Угольные ТЭС обеспечивают ничтожно малую часть майнинговых ферм электроэнергией, в отличие от распространенных в данной сфере ГЭС. Китай обладает огромным избыточным объемом электроэнергии, вырабатываемой на гидроэлектростанциях в южных и юго-западных провинциях".

Биткоин часто обвиняют в "пожирательстве" энергии и возможной, "экологической катастрофе".

Например, в начале 2018 года аналитики Morgan Stanley заявили, что при майнинге криптовалют в текущем году будет использовано больше электроэнергии, чем во всей Аргентине. Также они прогнозировали увеличение энергопотребления при добычи цифровых валют, которое превысит потребности в питании электромобилей к 2025 году. 

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