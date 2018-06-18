В Швейцарии пройдет пробное голосование с использованием блокчейна

При проведении первого муниципального голосования с 25-го июня по 1-ое июля будет применена система цифровых ID (eID), которая введена в эксплуатацию в ноябре 2017-го года.

eID позволит гражданам голосовать с помощью мобильных устройств. Помимо голосования по небольшим муниципальным вопросам, граждан спросят, считают ли они, что построенная на блокчейне система eID должна использоваться для референдумов в будущем.

В связи с тем, что данное голосование будет пробным, результаты голосования не повлекут за собой обязательного исполнения городскими властями, сообщает издание Swissinfo.ch.

Создав криптодолину, глобальный хаб для криптовалютных и блокчейн-проектов, город Цуг стал одним из "лидирующих экосистем для криптовалюты, блокчейна, и технологий распределенного реестра в мире".

В 2016-ом году город запустил инициативу по принятию биткойна (BTC)в качестве платежей за некоторые муниципальные услуги.

Это объясняет, почему в долину перебираются и крупные игроки блокчейн индустрии: к примеру лидер китайского биткойн-майнинга, Bitmain, строит офис "Bitmain Switzerland" со штаб-квартирой именно в Цуге.

Благодаря Криптодолине и отсутствию налогообложения для криптовалютных инвесторов, Швейцария считается самой дружелюбной европейской страной по отношению к блокчейну. 6-го июня один из крупнейших банков Швейцарии, Hypothekarbank Lenzburg, объявил, что готов оказывать услуги криптовалютному бизнесу и частным владельцам криптовалют.