Innosilicon сделает асик А9 ZMaster на Equihash

Компания Innosilicon объявила о выпуске нового асик-майнера А9 ZMaster на алгоритме Equihash для добычи Zcash (ZEC) и других альткоинов. Объявленные характеристики устройства: хешрейт 50 ksol/s при энергопотреблении 620W (значительно превосходит Antminer Z9 mini от компании Bitmain с хешрейтом 10 ksol/s и энергопотреблением 300W).

Однако этот асик будет иметь достаточно высокую цену в $9999 USD, блок питания входит в комплект. Пока майнер выпущен в ограниченном количестве - 300 штук, а заказы на него принимаются с 10 июня 2018 года.

Для тестовой партии A9 ZMaster достаточно дорог. Эксперты считают, что Innosilicon хочет обойти Bitmain, выпустив более мощный, но более дорогой продукт в ограниченных количествах и по запросам пользователей. Поставки второй партии планируется начать с 15 августа 2018 года.

Возможно, что цена будет ниже, чтобы соответствовать темпам, установленным Bitmain, который уже объявил о снижении цен на свои следующие партии Z9 mini.

Ожидается, что на рынке производителей майнеров еще больше возрастет конкуренция среди компаний, предлагающих асики на алгоритме Equihash, и это должно способствовать ещё большему снижению цен на них, учитывая, что на оборудование "такого плана" нет большого спроса.

Однако пока конкуренция не заставляет майнеров стремительно менять ранее приобретенное оборудование, поскольку новое оборудование, как правило, имеет более высокую цену, часто не соответствует заявленным характеристикам, что сказывается на экономической целесообразности майнинга, а также из-за гонки производителей достаточно быстро устаревает.