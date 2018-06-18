Бывшие журналисты и редакторы Denver Post планируют запустить новое локальное медиа в партнерстве с компанией Civil Media Company, поддерживающей блокчейн ConsenSys, сообщает The New York Times.
По данным The Times, группа покинула The Denver Post, чтобы создать новую локальную онлайн-газету штата The Colorado Sun после увольнений в редакции и ухудшения морального духа после изменения собственников издания.
Нью-йоркский хедж-фонд Alden Global Capital получил контроль над The Denver Post после ее приобретения своей материнской компанией MediaNews Group и управляет ею через дочернюю компанию Digital First Media, сообщает Times.
Colorado Sun будет использовать технологию блокчейн через Civil для хранения данных с первоначальным финансированием через грант Civil, сообщает Times. После того, как новое издание будет запущено, The Colorado Sun намеревается быть "поддерживаемой сообществом, журналистской командой, ориентированной на исследовательскую, объяснительную и повествовательную журналистику для штата в разгар массовой эволюции", и будет свободна от рекламы, согласно сообщению веб-сайта компании.
В настоящее время создана кампания на Kickstarter, которая надеется собрать 75 000 долларов США в течение следующего месяца. Заявление на странице кампании подразумевает, что новое издание будет основано на подписке, а также надеются на поддержку "местных сторонников", чтобы сохранить платформу без рекламы.
Появляющиеся медиа-платформы, такие как The Colorado Sun, стремятся решить проблемы медийной экономики, ориентированной на рекламу, и контент, ориентированный на интересы акционеров.
Компания Civil Media, которая к концу года планирует 1000 публикаций в США, будет работать в сети Ethereum, используя децентрализованную модель управления, основанную на развивающемся токене CVL Civil, который хранит публикации в системе, чтобы соответствовать определенному набору этических и профессиональных стандартов.
План не удался. Жители Великобритании приехали в "пугающую" страну и увидели все сами.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
На Гавайях извержение вулкана спровоцировало выброс минерала оливин. Местные жители находят эти камни на пляжах и улицах.
Западная пресса пишет о массовых протестах во Вьетнаме, направленных против Китая. Почему в России никто не бьет тревогу?