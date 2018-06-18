"Цифровые деньги" стали правами. События минувших выходных

— Вопреки позиции Минфина РФ, в законопроектах по регулированию криптовалют Госдума заменила понятия "цифровые деньги" и "цифровая валюта" на "цифровые права", - заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что законопроекты "О цифровых финансовых активах" (криптовалютах и токенах) и "О краудфандинге переписываются в соответствии с единым подходом.

— Крупнейшая южнокорейская криптовалютная биржа Coinrail сообщила о взломе и, по предварительным данным, ущерб оценивается примерно в 45 млрд вон (около $42 млн). Хакеры попытались вывести множество различных токенов.

Самый мощный удар пришелся на недавно запущенный токен NPXS, который составлял примерно две трети объема торгов Coinrail. Также с биржи были похищены такие монеты как ATX, NPER, DENT.

— Криптовалютная биржа Binance подписала договор о сотрудничестве с властями Джерси, в рамках которого в штате будет создано около 40 новых рабочих мест. "Мы выбрали Джерси в качестве следующего крупного шага в нашей стратегии глобального расширения прозрачной и дружелюбной инвестиционной и регулятивной среды",- сообщил глава Binance Чао Чанпэн (Changpeng Zhao)

— В рамках "регуляторной песочницы" Центробанка Сбербанк и Альфа-банк протестируют для состоятельных клиентов ряд продуктов, основанных на криптовалютах — цифровые финансовые активы (ЦФА).

Речь идет об алгоритмических решениях для инвестиционных портфелей, собранных из шести наиболее надежных криптовалют.

Интерес банков к такому проекту вызван спросом на него крупных частных клиентов, желающих предложить полностью прозрачные решения к моменту легализации ЦФА как инвестиционных активов — Директор по корпоративным финансам Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Уильям Хинман (William Hinman) не считает Эфириум ценной бумагой. Хинман сказал, что агентство "не видит особого смысла в том, чтобы сейчас приравнивать эфир к ценным бумагам".

Свою позицию он подкрепил тем фактом, что нет конкретного человека или компании, которые отвечают за Эфириум и поэтому "актив не может представлять собой инвестиционный контракт".

— Китайский предприниматель, объявивший о намерении создать "Uber на блокчейне", подвергся критике из-за нападок на биткоин-магната. Чэнь Вэйсин (Chen Weixing) выдвинул ряд обвинений в записи в WeChat против Ли Сяолая (Li Xiaolai), успешного криптовалютного инвестора и сторонника биткоина.

В своей записи Чэнь утверждал, что Ли создал фонд в размере 30 000 биткоинов в 2013 году, срок выплаты по которому был в сентябре 2017 года, но Ли отодвинул крайний срок до сентября этого года.

— Появилась криптовалюта, созданная троллями для троллей — Bitcoin Core (BTCC). Ирония заключается в том, что она появилась в рамках хардфорка Bitcoin Cash, который сам является хардфорком Биткоина. В Твиттере BTCC говорится: "Мы крутые ребята, при этом прекрасно ведомые. В отличие от других, которые хотят урвать ваш кусок пирога".

— Финансовый регулятор Таиланда скорее всего одобрит пять ICO-проектов, как только новая нормативная база вступит в силу в этом месяце. Из 50 ICO-проектов в стране только 5 удовлетворяют требованиям, одобренным регулятором на этой неделе.

Появилась информация о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) одобрит пять проектов первичных размещений токенов (ICO), как только закон о криптовалютах и ICO вступит в силу, сообщает Bangkok Post.

Комиссия приняла соответствующие правила в начале этой недели и ожидает, что они получат статус закона до конца месяца — Число ирландских граждан, владеющих криптовалютой в 2018 году, увеличилось на 300% по сравнению со статистикой 2014 года.

Исследование показало, что более 120 000 граждан официально владеют биткоинами или альткоинами, в дополнение к более чем 180 000 человек, которые "на определенном этапе" приобрели или использовали первую криптовалюту.

Кроме того, результаты опроса показали, что общественное мнение меняет вектор с "подозрительного отношения" на "интерес".

— Израильская интернет-компания Spot. IM планирует выплачивать зарплату сотрудникам в биткоинах. Сейчас она ведет переговоры с налоговым органом Израиля (ISA) о получении разрешения на предлагаемый способ оплаты наряду с надлежащим методом расчета обменных курсов.

По словам представителя Spot. IM Итай Брачи (Itay Bracha), в Израиле заработная плата или пособие, выплачиваемые сотруднику, подлежат налогообложению. Компания предлагает сотрудникам открыть учетную запись на криптовалютной бирже, куда будет переводить конвертированную в биткоины зарплату.

— По итогам декларационной кампании 2018 года, житель Алтайского края задекларировал доход, полученный от операций купли-продажи криптовалют, сообщает Федеральная налоговая служба. "Под криптовалютами понимаются нерегулируемые цифровые денежные средства, которые эмитируются и контролируются их разработчиками, используются и принимаются членами определенного цифрового сообщества", — уточнили в ведомстве.

— Правительство Южной Африки добилось значительного прогресса в отношении использования технологии блокчейна, главным преимуществом которой считается прозрачность.

Так, глава одной из крупнейших и диверсифицированных финансовых и страховых компаний Африки Александр Форбс (Alexander Forbes) видит огромные преимущества в использовании блокчейна в корпоративных операциях, а исполнительный директор компании Эндрю Дарфур (Andrew Darfoor) назвал его захватывающей технологией, использование которой начинают оценивать и рассматривать все большее число местных компаний.

— Компания Eyeo, известная своим популярным расширением блокировщика рекламы на сайтах Adblock Plus, запустила бета-версию нового расширения Trusted News, которое будет классифицировать источники новостей. На данный момент расширение доступно только в браузере Chrome и только для англоязычных источников. В дальнейшем, если расширение окажется востребованным, планируется выпустить его для других браузеров и расширять базу источников на других языках.

— Индустрия финансов переходит на блокчейн, чтобы пользоваться преимуществами децентрализации и отсутствием посредников. Активы всех видов перемещаются в блокчейн, создавая более эффективную и экономичную систему для передачи стоимости и управления долевым владением. Эта миграция не просто разрушает существующую финансовую систему, она демократизирует доступ к растущему капиталу по всему миру.

— Рейтинговые агентства могут понизить статус банков, занимающихся клирингом фьючерсов на биткоин, если объем торгов по этим продуктам продолжит расти. Финансовый портал Risk. net сообщает, что три крупнейших мировых рейтинговых агентства — Standard and Poor's, Moody's и Fitch — выражают обеспокоенность по поводу роста рынков фьючерсов на биткоин, доступных на регулируемых американских биржах CME и CBOE.