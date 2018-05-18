Александр Коновалов, которого сегодня президент утвердил на пост министра юстиции России, поставил точку в дискуссии, является ли криптовалюта юридически имуществом по российскому законодательству.
Сегодня он заявил, что криптовалюта не может рассматриваться как безналичные, как электронные деньги и подпадает под понятие "иное имущество".
"Оборот криптовалюты в дальнейшем будет развиваться и нуждаться в дополнительном регулировании на уровне законов и, может быть, даже подзаконных актов.
Самое главное, чтобы при этом была обеспечена экономическая безопасность, гуманитарная, физическая безопасность тех, кто имеет дело с оборотом криптовалюты, с тем, чтобы это использование не превратилось в строительство новых финансовых пирамид.
На это будет направлено наверняка правовое регулирование. Каким оно будет точно, сейчас сказать трудно", - сказал Коновалов.
По его словам, криптовалюта - это "явное свидетельство того, что люди сегодня в очень больших количествах мечтают жить как-то по-другому, использовать новые инновационные инструменты для личного успеха".
"Мы пришли к выводу, что криптовалюта не может рассматриваться как наличные деньги, не может рассматриваться как электронные деньги.
Скорее всего, каким это скучным не покажется, она вполне подпадает под существующее понятие, которое причисляют к объекту гражданских прав, которое называется иное имущество. Пока ничего другого придумать не смогли. Это не значит, что на этом будет поставлена точка, и это решает все вопросы", - отметил Коновалов.
Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.
Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.
Советский многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 и его производные — лучшие боевые самолеты четвертого поколения.
Почему России "надо помалкивать" при разборках между Евросоюзом и США, "Правде.Ру" рассказал венгерский политолог Габор Штир.