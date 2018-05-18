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Источник Правда.Ру

Минюст: криптовалюта подпадает под понятие "иное имущество"

Экономика » Криптовалюты

Александр Коновалов, которого сегодня президент утвердил на пост министра юстиции России, поставил точку в дискуссии, является ли криптовалюта юридически имуществом по российскому законодательству.

Минюст: криптовалюта подпадает под понятие "иное имущество". 387019.jpeg

Сегодня он заявил, что криптовалюта не может рассматриваться как безналичные, как электронные деньги и подпадает под понятие "иное имущество".

"Оборот криптовалюты в дальнейшем будет развиваться и нуждаться в дополнительном регулировании на уровне законов и, может быть, даже подзаконных актов.

Самое главное, чтобы при этом была обеспечена экономическая безопасность, гуманитарная, физическая безопасность тех, кто имеет дело с оборотом криптовалюты, с тем, чтобы это использование не превратилось в строительство новых финансовых пирамид.

На это будет направлено наверняка правовое регулирование. Каким оно будет точно, сейчас сказать трудно", - сказал Коновалов.

По его словам, криптовалюта - это "явное свидетельство того, что люди сегодня в очень больших количествах мечтают жить как-то по-другому, использовать новые инновационные инструменты для личного успеха".

"Мы пришли к выводу, что криптовалюта не может рассматриваться как наличные деньги, не может рассматриваться как электронные деньги.

Скорее всего, каким это скучным не покажется, она вполне подпадает под существующее понятие, которое причисляют к объекту гражданских прав, которое называется иное имущество. Пока ничего другого придумать не смогли. Это не значит, что на этом будет поставлена точка, и это решает все вопросы", - отметил Коновалов.

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