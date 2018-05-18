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Источник Правда.Ру

Bitfinex запросила у пользователей данные о налоговом резидентстве

Экономика » Криптовалюты

Базирующаяся в Гонконге криптовалютная биржа Bitfinex разослала своим пользователям письма с просьбой предоставить сведения об их налоговом резидентстве.

Bitfinex запросила у пользователей данные о налоговом резидентстве. 387018.jpeg

Информацию официально подтвердили представители площадки. Требования Bitfinex согласуются с законами Британских Виргинских островов, обязующими ее передавать правительству сведения об определенных счетах.

"Впоследствии информация может быть передана налоговым службам страны резидентства клиента в соответствии с законами Британских Виргинских островов, Законом о налоговом соответствии иностранных счетов США (FATCA) и Единым стандартом отчетности Организации экономического сотрудничества и развития (CRS)", — говорится в письме.

Впрочем, Bitfinex уточнила, что письма получили не все пользователи биржи. "Если пользователь не получил сообщение от нас, в настоящее время ему не надо заполнять форму самостоятельной сертификации", — пишет биржа.

Те же пользователи, которые получили письмо, должны предоставить необходимые сведения в недельный срок.

Клиенты должны заполнить формы самостоятельной сертификации в соответствии со стандартами FATCA или CRS, в зависимости от страны налогового резидентства.

Стоит отметить, новость уже вызвала некоторый переполох, а также недоумение пользователей по всему миру: Bitfinex, известная своими далеко не прозрачными операциями и более чем тесной связью с компанией Tether, которая так и не провела аудит своего stablecoin и вместе с биржей получила повестку регулятора, теперь собирается провести аудит своих пользователей.

Как и следовало ожидать, некоторые из клиентов биржи заявили о своём желании бойкотировать платформу. Россия является членом соглашения по CRS и осуществляет обмен налоговой информацией с Британскими Виргинскими островами с 21 декабря 2017 года. Напомним, в конце марта биржа Bitfinex сообщила о планах по переезду в швейцарский город Цуг.

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