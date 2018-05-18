Южная Корея может смягчить криптовалютную политику

Правительство Южной Кореи планирует смягчить свою криптовалютную политику, после того как финансовые руководители из 20 крупнейших стран мира согласились признать криптовалюты как "финансовые активы".

Надо отметить, что политика Южной Кореи в отношении криптовалют была противоречивой на протяжении длительного времени, так несколько правительственных учреждений, в том числе министерства юстиции и финансов, финансовые регуляторы и национальная налоговая служба объявляли разные позиции.

Как пишет издание The Korea Times, "предварительное" соглашение будет серьезной головной болью для главных финансовых регуляторов Кореи и налогового агентства, потому что они классифицировали криптовалюты как нефинансовые активы из-за их спекулятивного характера.

Финансовые руководители стран "большой двадцатки" установили предельный срок для первого шага по "унифицированным правилам" для криптовалют. G-20 считают криптовалюты "слишком маленькими, чтобы они смогли подвергать риску" финансовые рынки. Совокупная рыночная стоимость криптовалют составляет менее 1 процента от глобального ВВП.

Южная Корея также согласилась применять к криптовалютам стандарты Целевой группы по финансовым мероприятиям (FATF), межправительственного органа, сформированного для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

"Почти наверняка криптовалюты будут классифицированы как активы, и основная проблема заключается в правильном регулировании их в рамках единого стандарта, который будет согласован между странами G-20.

Учитывая текущую позицию, это нехорошо, но мы будем активизировать усилия по улучшению ситуации", - отмечает Служба финансового надзора (FSS). Соответствующие вопросы будут обсуждаться с Комиссией по финансовым услугам (FSC).

Ранее FSS заявила, что смягчит свою позицию по отношению к криптовалютам после того, как внутреннее исследование правительственного агентства выявило "некоторые положительные аспекты криптовалютных активов".

Национальное налоговое агентство (НТА) сообщило, что оно объединилось с министерством финансов страны для сбора данных о налогообложении виртуальной валюты. В стране криптовалютные транзакции по-прежнему не облагаются налогом, поскольку криптоторговля здесь не имеет общей правовой базы.

Согласно законодательству, корейцы могут получать прибыль от криптовалют, но не обязаны платить налоги. Однако, криптобиржам необходимо платить налоги на прибыль.

Министерство юстиции также планирует возобновить переговоры с соответствующими правительственными учреждениями для сокращения возможностей для использования криптовалют для незаконной деятельности, такой как уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

Хотя еще недавно оно выступало за закрытие всех криптобирж, так как, по мнению министерства, они могут быть использованы для создания пирамид и спекулятивных инвестиций.

В настоящее время в Южной Корее запрещено проводить ICO, а криптовалютные инвесторы должны проводить операции под своим реальным именем.