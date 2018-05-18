Enterprise Ethereum Alliance опубликовал общие технические условия для блокчейнов - Enterprise Ethereum Client Specification 1.0.
Ранее о важности общих стандартов для развития инициатив на базе Эфириума в индустрии блокчейна говорил член правления EEA Джереми Миллар (Jeremy Millar).
В официальном заявлении представители альянса назвали стандарты результатом многомесячной совместной работы участников рынка, отметив, что они помогут расширить доступ к программному обеспечению.
Генеральный директор EEA Рон Ресник (Ron Resnick) отметил: "Стандарты EEE Enterprise Ethereum Specification - это результат 18-месячного интенсивного сотрудничества между ведущими предприятиями и членами платформы в рамках нашего технического комитета.
Эти правила для платформ с открытым исходным кодом позволят инициировать массовое распространение технологии, что ранее было невозможным из-за различных корпоративных барьеров".
Альянс был основан в начале прошлого года при поддержке крупных корпораций: BP, банк JPMorgan Chase и Microsoft, стартапов Ethereum ConsenSys, Nuco и BlockApps.
"Все компании-клиенты Эфириума видят необходимость в согласовании основных компонентов и принципов их взаимодействия друг с другом. Потому что если мы этого не сделаем, мы не сможем конкурировать с собственными решениями", - сказал Ресник.
В начале месяца стало известно, что EEA продолжает следовать своей "дорожной карте". Тогда представители компании также заявляли о важности разработки стандартов для индустрии, а также быстрых решений проблем в сфере конфиденциальности.
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