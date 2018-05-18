Платформа облачных вычислений iExec совместно с Intel разрабатывают решения, защищающие от несанкционированного доступа.
Децентрализованная платформа на базе технологии Intel SGX, которая способна обрабатывать финансовую информацию и осуществлять прогнозы на ее основе, обеспечивая при этом высокий уровень конфиденциальности данных, была представлена на нью-йоркской конференции Consensus 2018.
iExec является первой компанией в облачной и блокчейн-индустрии, использующей технологию Intel SGX, которая полностью отвечает требованиям безопасности децентрализованной платформы.
Альянс сформирован в рамках Enterprise Ethereum Alliance (EEA), в состав которого входят iExec и Intel. Создана специальная рабочая группа ЕАОС для исследования возможностей работы вне блокчейна. Проблема конфиденциальности считается одной из самых значимых в развитии экосистемы этой технологии. Сотрудничество iExec и Intel - очередной шаг по внедрению блокчейна Эфириума в бизнес.
RLC - собственные токены облачной платформы iExec. Обменивая RLC токены, пользователи могут использовать сеть для аренды серверов, данных и приложений.
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