Криптовалюту могут использовать для обхода санкций в Крыму

Криптовалюта может быть использована для обхода санкций в Крыму. Такое заявление сделал постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер республики Георгий Мурадов.

Экономические санкции против Крыма были введены Европейским союзом и США после воссоединения полуострова с Россией в марте 2014 года.

"Есть проблема с банковским сектором - основные банки в Крыму не работают. Блокчейн - это уход от банковской системы. Криптоваюты - это способ ухода от расчета американским долларом. Это выход для Крыма.

Мы обсуждаем способы обхода санкций. Один из способов - создание криптовалютного инвестиционного фонда в Крыму, где мы сможем аккумулировать криптовалютные ресурсы, переводить их в фиатные, то есть обычные деньги, и использовать для реализации тех или иных инвестиционных проектов на крымской земле", - сказал Мурадов.

По его словам, традиционные методы экономического развития не работают в Крыму, и нужно искать новые варианты.

Он также отметил, что многие страны, которые находятся под давлением Запада, уже пошли этим путем. Крым рассчитывает внедрить блокчейн через уже существующую площадку СЭЗ.

В рамках Ялтинского международного экономического форума, который пройдет 19-21 апреля 2018 года, планируется обсуждение перспектив использования технологии блокчейн. Мероприятие пройдет под названием "КриптоКрым".