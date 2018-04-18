Harbor получил поддержку венчурных компаний Кремниевой долины

Стартап Harbor, специализирующийся на токенизации активов реального мира, сообщил, что ряд крупных венчурных компаний Кремниевой долины предоставил ему средства в размере $28 млн.

Стратегический раунд сбора средств возглавила Founders Fund Питера Тиля. К кампании также присоединились Andreessen Horowitz и Pantera Capital.

Участие приняли и компании, уже выступающие в роли инвесторов: Craft Ventures, Vy Capital, Valor Equity Partners, Future Perfect Ventures, 1confirmation, Abstract Holdings и Signia Venture Partners.

Президент и главный юридический консультант Harbor Джошуа Стейн сообщил CoinDesk, что стартап потратит полученные средства на дальнейшее развитие своей платформы R-Token, основанной на эфириуме.

По его словам, платформа обеспечивает "совместимость на уровне токена". На практике это означает, что протокол токенизирует активы реального мира и с помощью смарт-контрактов гарантирует, что инвесторы могут заниматься трейдингом только при условии соблюдения правил верификации личностей клиентов и требований по противодействию отмыванию денег.

Еще часть средств компания направит на развитие команды. В интервью CoinDesk Джошуа Стейн сказал: "В последнее время наблюдался рост интереса со стороны представителей разных классов активов, стремящихся токенизировать свои ценности.

Теперь нам нужно добиться того, чтобы работа нашей команды, платформы и протокола позволила удовлетворять их запросы. Речь идёт о буквально десятках триллионах долларов активов реального мира, которые выиграют от токенизации, что потенциально может принести гигантскую экономическую выгоду".

Глава Pantera Capital Джоуи Круг высказал аналогичное суждение: "Благодаря Harbor фонды смогут токенизировать прибыль для неликвидных классов активов, добавив им рыночной ликвидности.

Инфраструктура, которую создаёт Harbor, откроет ряд новых возможностей для рынков капиталов". Усилия Harbor по созданию ликвидности благотворно скажутся на глобальной экосистеме блокчейна, возникнут новые сервисы и приложения, источником которых станет сообщество эфириума.

Harbor намерена запустить свою платформу для эмитентов ценных бумаг и лицензированных брокер-дилеров уже этим летом.