Генпрокуратура Нью-Йорка запросила данные о деятельности крупных обменников

Генеральная прокуратора Нью-Йорка запросила данные о деятельности 13 крупных обменников в рамках "Инициативы по обеспечению целостности виртуальных рынков".

Генеральный прокурор Эрик Т. Шнайдерман заявил, что клиенты обменников далеко не всегда получают достаточно достоверной информации, необходимой для справедливой оценки торговых платформ.

Также он подчеркнул, что многие криптообменники не имеют базовой рыночной защиты как у традиционных платформ. Таким образом, инициатива, предложенная ведомством, должна обеспечить подотчётность и прозрачность операций, проводимых на криптовалютном рынке.

Для проверки деятельности криптобирж была составлена специальная трёхстраничная анкета, в которой платформы должны будут указать информацию о борьбе с манипуляциями на рынке, использовании ботов, непубличной торговой информации и подходе к защите средств пользователей.

Письма получили тринадцать обменников, включая Coinbase, Inc., Gemini Trust Company, BitFlyer USA Inc., Bitfinex, Bitstamp USA Inc., сообщает The Cointelegraph. СЕО Gemini Тайлер Уинклвосс заявил, что его компания "приветствует" запрос генерального прокурора, так как "они стремятся к сотрудничеству и ответят на все вопросы".

"Мы выступаем за взвешенную регуляцию и сотрудничество с властями в рамках нашей миссии по созданию будущего денежной системы", — добавил он. Представитель офиса генерального прокурора заявил о планах сделать информацию по окончанию процесса публичной, чтобы добиться повышения прозрачности крипто рынка. Представитель попросила "не спекулировать" на тему возможных судебных исков против бирж.