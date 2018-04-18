В Самаре задержали похитителей оборудование для майнинга

В Самарской области сотрудники полиции по горячим следам раскрыли мошенничество с криптовалютой, совершенное на территории региона впервые.

В марте 2018 года двое жителей Саратовской области 23 и 26 лет нашли в сети Интернет объявление о продаже в Волгограде компьютерного оборудования для майнинга криптовалюты за 2,2 млн рублей.

Молодые люди связались с продавцом и договорились, что владелец отправит технику из Волгограда в Самару транспортной компанией на свое имя, после чего предоставит копию накладной на отправку груза. Расчет должен был произойти после прибытия товара в Самару. Только после этого продавец был готов провести замену получателя груза на лицо, указанное покупателями.

По данным сотрудников полиции, потерпевший, отследивший путь посылки по Интернету, уведомил заказчиков о том, что оборудование прибыло в Самару, а они пообещали утром следующего дня произвести оплату.

Однако, как установили полицейские, в этот же день молодые люди заказали доставку груза и предъявили водителю-экспедитору поддельный паспорт на имя продавца оборудования. В момент получения товара злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции.

В отношении ранее не судимых безработных мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Мошенничество". Они взяты под стражу. По данной статье возможно максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Сейчас поддельный паспорт изъят, по данному факту проводится проверка.

Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемые могут быть причастны к совершению преступлений на территории Самарской, Пензенской, Ивановской и Саратовской областей. Эта информация проверяется правоохранителями.