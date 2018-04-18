Pornhub начал принимать к оплате криптовалюту Verge

Первый в мире по популярности порносайт Pornhub добавил криптовалюту Verge в качестве новой платежной опции. Как сообщается на сайте Pornhub, при помощи цифровой валюты Verge пользователи смогут приобрести премиум-услуги, а также делать другие покупки на этом популярном веб-ресурсе.

"История свидетельствует о том, что индустрия развлечений для взрослых играет решающую роль во внедрении инновационных технологий, — отметил вице-президент Pornhub Кори Прайс.

— Мы ожидаем, что в ближайшем будущем криптовалюты и блокчейн-решения будут использоваться повсеместно". Также, уверен Прайс, неоспоримым преимуществом этой криптовалюты является ее анонимная природа. "Я считаю, что это лучший вариант, сочетающий в себе конфиденциальность и удобство использования", — добавил он.

Сторонники Verge догадывались о “тайной сделке” в начале этого месяца, а в марте начали собирать пожертвования, которые были необходимы для заключения соглашения. По словам Прайса, решение о сотрудничестве было принято после того, как он провел тщательный отбор и в конечном итоге остановился на Verge.

Также он отметил пользовательскую базу цифровой валюты и недавние комментарии на форумах, касательно принятия монеты в качестве оплаты. Стоит отметить, на фоне этой новости стоимость Verge неожиданно резко упала.

Напомним, ранее в этом месяце команда Verge объявила об успешно проведенном хардфорке и партнерстве с TokenPay, в рамках которого планируется выпуск криптовалютных дебетовых карт для TPAY и XVG.

Также, ещё в середине марта руководство Verge заявляло, что в скором времени компания станет партнёром "глобального игрока". В ближайшее время должна появиться официальная информация о том, что она будет сотрудничать с торговой площадкой Amazon.