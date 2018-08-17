JD.com и Pacific Insurance делают страховой блокчейн

Китайская торговая интернет-площадка JD.com пилотирует блокчейн-платформу на основе концепции BaaS (blockchain-as-a-service – блокчейн как услуга) для отслеживания корпоративных счетов страховой компании Pacific Insurance.

Платформа перемещает данные счета в распределенную сеть на каждом этапе выпуска, автоматизируя процесс и делая его видимым для всех участников сети.

Фапьяо – документ, который выдается в качестве официального подтверждения оплаты товара или услуги, и является местным счетом-фактурой, играет важную роль среди предприятий как в качестве справочной информации для бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения.

По словам разработчиков, цель платформы – повысить эффективность эмиссии и оптимизировать процесс учета, сохранив данные счетов-фактур в распределенной книге. Ранее компания опубликовал White paper другого проекта, в которой детализируются планы компании относительно нового блокчейн-проекта.

Документ был подготовлен центром развития и внедрения блокчейна компании. В плане описываются различные направления, которые компания хочет развивать путем запуска своей новой платформы на основе концепции BaaS (blockchain-as-a-service – блокчейн как услуга).

Платформа BaaS JD предоставит инструменты для разработки приложений в таких областях, как отслеживание данных цепочки поставок; государственные услуги (государственное налогообложение и аутентификация благотворительных пожертвований); финансовое урегулирование и ремитирование ценных бумаг; предотвращение мошенничества в страховании и безопасность больших данных.

«JD активно создает и расширяет свою собственную платформу BaaS, чтобы позволить правительству, логистической отрасли, финансовым учреждениям и другим предприятиям запускать приложения на блокчейне», - говорится в официальном сообщении компании.

Ранее JD о запуске блокчейн-системы для отслеживания импорта говядины из Австралии. Кроме того, фирма недавно инициировала программу акселератора блокчейн-стартапов, чтобы помочь новым компаниям масштабировать свои приложения посредством интеграции с бизнес-направлениями JD. Основа документа - описание различных областей, на которых будет сфокусирована работа компании в связи с запуском платформы BaaS с привязкой к базе данных.

Страхование является одним из приоритетных в Китае направлений по развитию продуктов на блокчейн. Ранее мы писали о развитии страхования, социального страхования и страхования интеллектуальной собственности страховщики против пиратов JD – не единственная китайская компания, активно развивающая блокчейн. Недавно мы сообщали, что китайский интернет-гигант Baidu также запустил блокчейн-платформу.