На выборы в США можно пожертвовать в криптовалюте

Комиссия по справедливой политической практике Калифорнии (FPPC) обсудила ряд проблем, связанных с предстоящими выборами. Одним из ключевых стал вопрос о том, могут ли кандидаты на государственную должность принимать криптовалюты в качестве пожертвований во время своих кампаний.

Члены комиссии не приняли ни одну из предложенных во время слушания поправок, поскольку "не до конца понимают этот вопрос", говорится на официальном сайте FPPC.

Николас Хейдорн (Nicolas Heidorn), директор общественной политической организации California Common Cause, предложил разрешить пожертвования в криптовалютах не дожидаясь, когда комиссия изучит этот вопрос, но члены комиссии отвергли эту идею.

Однако Эллисон Хейворд (Allison Hayward) выступила против запрета приема криптовалют в качестве пожертвований, заявив, что она хотела бы собрать больше информации, прежде чем принимать подобное решение. "Я думаю, что криптовалюты — это новый феномен, нацеленный на то, чтобы сохранять конфиденциальность пользователей.

Однако технология блокчейна, по моему мнению, в конечном итоге станет очень надежным инструментом для отслеживания любой деятельности, связанной с криптовалютами", — сказала Хейворд. "Я не думаю, что мы уже способны на это, и мне бы не хотелось потом отменять принятые в спешке решения. Я не знаю, как будут развиваться события, но блокчейн может быть очень полезным инструментом, и мне бы не хотелось исключать его для нас".

Брайан Хэтч (Brian Hatch) и Фрэнк Карденас (Frank Cardenas) также заявили, что они не согласны с концепцией прямого запрета. Однако, по мнению Хэтча, проблема мошенничества на выборах остается первостепенной.

Кандидат может заявить, что получил криптомонеты от жителей штата, хотя они могут поступить из других мест. В данном случае требуется дополнительное подтверждение владения монетами жителей именно того штата, откуда идет кандидат.

В сентябре комиссия дополнительно к обсуждению этого вопроса. Пока только достигнута договоренность о возможном принятии взносов во время проведения промежуточных выборов в этом году.

Кандидаты смогут принимать пожертвования в криптовалютах на сумму, не превышающую $100 в рамках одного взноса. Результаты этой кампании будут проанализированы и комиссия продолжит изучение этого вопроса в 2019 году, в котором не запланировано выборов, требующих решения по данному вопросу.

Еще в 2014 году Федеральная избирательная комиссия постановила, что федеральный закон о выборах позволяет кандидатам принимать криптовалюты в качестве неденежного пожертвования. Во время слушания в четверг председатель Элис Джермонд (Alice Germond) отметила, что необходимо установить четкое определение для криптовалют.

"Я склонна считать, что биткоин — это то, что не является долларом США, а скорее похоже на такую валюту, как евро. Но я бы хотела узнать больше, чтобы расширить свое представление". Локальный законопроект, разрешающий пожертвования в криптовалютах во время политических кампаний, был вынесен на рассмотрение в Сенат штата Колорадо в мае этого года.

Первым эту тенденцию одобрил штат Нью-Гемпшир еще в 2014 году, когда республиканец Эндрю Хемингуэй (Andrew Hemingway) стал первым политиком США, который согласился принять пожертвования в биткоине. Рэнд Пол (Rand Paul) также принимал пожертвования в биткоинах в своей предвыборной президентской гонке в 2015 году.

Фил Андерсон, председатель Либертарианской партии штата Винкосин также высказывался за необходимость принятия пожертвований в крипте.