Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

На выборы в США можно пожертвовать в криптовалюте

Экономика » Криптовалюты

Комиссия по справедливой политической практике Калифорнии (FPPC) обсудила ряд проблем, связанных с предстоящими выборами. Одним из ключевых стал вопрос о том, могут ли кандидаты на государственную должность принимать криптовалюты в качестве пожертвований во время своих кампаний.

На выборы в США можно пожертвовать в криптовалюте. 390934.jpeg

Члены комиссии не приняли ни одну из предложенных во время слушания поправок, поскольку "не до конца понимают этот вопрос", говорится на официальном сайте FPPC.

Николас Хейдорн (Nicolas Heidorn), директор общественной политической организации California Common Cause, предложил разрешить пожертвования в криптовалютах не дожидаясь, когда комиссия изучит этот вопрос, но члены комиссии отвергли эту идею.

Однако Эллисон Хейворд (Allison Hayward) выступила против запрета приема криптовалют в качестве пожертвований, заявив, что она хотела бы собрать больше информации, прежде чем принимать подобное решение. "Я думаю, что криптовалюты — это новый феномен, нацеленный на то, чтобы сохранять конфиденциальность пользователей.

Однако технология блокчейна, по моему мнению, в конечном итоге станет очень надежным инструментом для отслеживания любой деятельности, связанной с криптовалютами", — сказала Хейворд. "Я не думаю, что мы уже способны на это, и мне бы не хотелось потом отменять принятые в спешке решения. Я не знаю, как будут развиваться события, но блокчейн может быть очень полезным инструментом, и мне бы не хотелось исключать его для нас".

Брайан Хэтч (Brian Hatch) и Фрэнк Карденас (Frank Cardenas) также заявили, что они не согласны с концепцией прямого запрета. Однако, по мнению Хэтча, проблема мошенничества на выборах остается первостепенной.

Кандидат может заявить, что получил криптомонеты от жителей штата, хотя они могут поступить из других мест. В данном случае требуется дополнительное подтверждение владения монетами жителей именно того штата, откуда идет кандидат.

В сентябре комиссия дополнительно к обсуждению этого вопроса. Пока только достигнута договоренность о возможном принятии взносов во время проведения промежуточных выборов в этом году.

Кандидаты смогут принимать пожертвования в криптовалютах на сумму, не превышающую $100 в рамках одного взноса. Результаты этой кампании будут проанализированы и комиссия продолжит изучение этого вопроса в 2019 году, в котором не запланировано выборов, требующих решения по данному вопросу.

Еще в 2014 году Федеральная избирательная комиссия постановила, что федеральный закон о выборах позволяет кандидатам принимать криптовалюты в качестве неденежного пожертвования. Во время слушания в четверг председатель Элис Джермонд (Alice Germond) отметила, что необходимо установить четкое определение для криптовалют.

"Я склонна считать, что биткоин — это то, что не является долларом США, а скорее похоже на такую валюту, как евро. Но я бы хотела узнать больше, чтобы расширить свое представление". Локальный законопроект, разрешающий пожертвования в криптовалютах во время политических кампаний, был вынесен на рассмотрение в Сенат штата Колорадо в мае этого года.

Первым эту тенденцию одобрил штат Нью-Гемпшир еще в 2014 году, когда республиканец Эндрю Хемингуэй (Andrew Hemingway) стал первым политиком США, который согласился принять пожертвования в биткоине. Рэнд Пол (Rand Paul) также принимал пожертвования в биткоинах в своей предвыборной президентской гонке в 2015 году.

Фил Андерсон, председатель Либертарианской партии штата Винкосин также высказывался за необходимость принятия пожертвований в крипте.

Сколько стоят крупнейшие майнинговые компании Сколько стоят крупнейшие майнинговые компании

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Мнение
Верите ли вы статистике по ценам на квартиры?
Аналитика
Инвесторы паникуют: биткоин упал на 50% за год
Facebook
Facebook реабилитировал фанатов СС
Новости Все >
На выборы в США можно пожертвовать в криптовалюте
BMO Capital Market тестирует платформу для ценных бумаг
Названа еще одна угроза, связанная с ожирением
"Самый бедный президент в мире" отказался от пенсии сенатора
Coinhive приносит хакерам около $250 тыс дохода
Амурская область выпустила криптовалюту AmurCoin к ВЭФ
Стоматологи подключились к борьбе с алкоголем
Гастроли Вайкуле в России захотели проверить, но передумали
СМИ: Украина отправляет в Россию поезда-"душегубки"
Названы смертельные риски пассивного курения
Читательский топ
Как украинская пара возмущенно отдохнула в Крыму
Астрономы рассказали об открытии внеземного разума
В провинциальном поселке разрешили общероссийский гей-парад
Европу рассортировали по "группам ненависти"
Выяснено: где в Европе больше всего ненавидят русских
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
"Грядет страшное": эксперты анонсировали слом миропорядка

Эксперты склоняются к мысли, что мир вступает в эпоху глобальных, непредсказуемых и смертоносных событий. Будут рушиться биржи, карьеры, религии и страны.

"Грядет страшное": эксперты анонсировали слом миропорядка
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Центр. Азия
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Украина
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Украина
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
Мир
В США обвинили Украину в ударе в спину

Украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и наносят удар в спину военно-морскому флоту Соединенных Штатов Америки.

В США обвинили Украину в ударе в спину
Еврейское лобби - против евреев?
Ближний Восток
Еврейское лобби - против евреев?
Общество
В провинциальном поселке разрешили общероссийский гей-парад
Украина
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Мир
В США обвинили Украину в ударе в спину

Украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и наносят удар в спину военно-морскому флоту Соединенных Штатов Америки.

В США обвинили Украину в ударе в спину
Лукашенко обвинил министров в "пофигизме" и уволил двоих из них
Белоруссия
Лукашенко обвинил министров в "пофигизме" и уволил двоих из них
Мир
"Грядет страшное": эксперты анонсировали слом миропорядка
Воспитание
В детском лагере под Новгородом запретили Киркорова, Бузову и Монеточку
Василий Амирджанов Facebook реабилитировал фанатов СС Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия переформатирует Украину через Китай Любовь Степушова Соломон Соловьев Храбрая жизнь на грани безрассудства Соломон Соловьев
Комментарии
"Ползучая оккупация" Грузии оказалась фейком
СМИ: Украина отправляет в Россию поезда-"душегубки"
Гастроли Вайкуле в России захотели проверить, но передумали
В "Зените" ответили на оскорбление Лукашенко
Как отсрочить старость?
СМИ: Украина отправляет в Россию поезда-"душегубки"
Правительство не захотело изымать сверхдоходы компаний
Гастроли Вайкуле в России захотели проверить, но передумали
Экипаж захваченного Украиной судна сообщил о наглости СБУ
Как украинская пара возмущенно отдохнула в Крыму
В США обвинили Украину в ударе в спину
В "Зените" ответили на оскорбление Лукашенко
Американский полицейский обезвредил 87-летнюю старушку выстрелом из тазера
Обвинят Россию: Украина готовит радиационную атаку на Донбасс
В США обвинили Украину в ударе в спину
Климатологи напугали мир: Землю ждет аномальная жара
ИноСМИ: русские скорее сожгут Россию, чем дадут ее завоевать
ИноСМИ: русские скорее сожгут Россию, чем дадут ее завоевать
Выяснено: где в Европе больше всего ненавидят русских
Американский полицейский обезвредил 87-летнюю старушку выстрелом из тазера
В США обвинили Украину в ударе в спину
Мир
Как Запад химичит с химоружием

Почему химическое оружие все чаще используется для провокаций, в том числе для политических атак на Россию? Насколько применение химоружия масштабно в реальности? Как работает Организация по запрещению химич﻿еского оружия и насколько она политизирована? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт по химическому оружию Антон Уткин.

Как Запад химичит с химоружием
Европу рассортировали по "группам ненависти"
Евросоюз
Европу рассортировали по "группам ненависти"
Путин провоцирует: "Австрия меня любит"
Евросоюз
Путин провоцирует: "Австрия меня любит"
Юлия Тимошенко: попытка номер три
Украина
Юлия Тимошенко: попытка номер три
Израиль - игрок и центр ближневосточных конфликтов
Ближний Восток
Израиль - игрок и центр ближневосточных конфликтов
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
Украина
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Центр. Азия
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Украина
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
США получат контрсанкционный интернационал
США и Канада
США получат контрсанкционный интернационал
Зачем Украину обвинили в подавлении "Пражской весны"
Евросоюз
Зачем Украину обвинили в подавлении "Пражской весны"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ