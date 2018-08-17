Амурская область выпустила криптовалюту AmurCoin к ВЭФ

На сайте правительства Амурской области указано, что разработчиками криптовалюты AmurCoin выступили агентство Амурской области по привлечению инвестиций совместно с амурскими и московскими IT-предпринимателями.

Как отмечается в сообщении, выпущено несколько миллионов AmurCoin, но точное количество не указано. Первые транзакции смогут совершить все желающие участники ВЭФ, во время проведения которого они смогут купить амурские сувениры (портативную зарядку, амурское мороженое, мед, и др.).

"При разработке AmurCoin мы не ставили задачу создать новую платежную систему. Этот эксперимент поможет показать как можно применить блокчейн технологии. Чтобы заинтересовать как можно больше людей, решили провести интерактив в рамках ВЭФ", - рассказал руководитель амурского агентства инвестиций Павел Пузанов.

После форума региональную криптовалюту будут использовать как краудфандинговую платформу для привлечения средств в инвестиционные и социальные проекты, реализуемые в регионе.В ВЭФ-2018 примут участие представители более 60 иностранных государств, самые многочисленные из которых делегации Японии, КНР, Республики Кореи, Индии, Монголии, США, Швейцарии, Великобритании и Франции.

Получить криптовалюту участники форума смогут в специальном павильоне на ВЭФ, обменяв количество шагов, пройденных во время форума. Необходимо лишь предоставить данные со своего фитнес-трекера или телефона, либо взять в аренду трекер на стенде.Также получить AmurCoin можно сделав публикацию с хэштегом "investamur" или подписавшись на страницу регионального агентства инвестиций в социальных сетях.