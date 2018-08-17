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Источник Правда.Ру

Браузер Toshi теперь называется Coinbase Wallet

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Toshi, Dapp-браузер с открытым исходным кодом и кошелек, разработанный Coinbase, теперь будет известен как Coinbase Wallet.

Браузер Toshi теперь называется Coinbase Wallet. 390910.jpeg

Компания заявляет, что изменение названия представляет собой нечто большее, чем просто упражнение по ребрендингу, предполагая, что кошелек со временем будет развиваться, чтобы предлагать больше функциональности, чем существующие криптографические кошельки, и служить "шлюзом" для децентрализованной сети и "открытой финансовой системы", а также "создания усилий для инвестиций в продукты", которые будут определять будущее децентрализованной сети.

Сиддхарт Коэльо-Прабху, менеджер по продукту Toshi, комментируя развитие, сказал, что приложение вскоре "будет улучшено до Coinbase Wallet", и пользователи смогут увидеть "тот же замечательный продукт" с улучшенным внешним видом.

Coinbase Wallet будет предлагать некоторую модернизацию, которая, как ожидается, станет платформой для "изучения децентрализованной сети" и возможностей, которые она дает.

В дополнение к управлению токенами Ethereum и ERC-20, что было возможно и в Toshi, новый кошелек также будет поддерживать Bitcoin, Bitcoin Cash и Litecoin. Пользователи также смогут получать токены ICO, аирдропы, хранить крипто-коллекции и получать доступ к ведущим децентрализованным биржам из кошелька.

По соображениям безопасности Coinbase говорит, что новый кошелек будет оснащен "лучшим в своем классе безопасным хранилищем", которое защищало бы приватные ключи, используя "систему Secure Enclave и технологию биометрической аутентификации".

Компания планирует сделать новый Coinbase Wallet всеобъемлющим, чтобы пользователи могли "исследовать всю вселенную сторонних децентрализованных приложений".

Компания также считает, что кошелек может ускорить принятие криптовалют и децентрализованных приложений по всему миру. Toshi был запущен в прошлом году, вдохновленный мобильными приложениями, такими как WeChat, который управляет большим объемом цифровых платежей в Китае.

Построенный так, чтобы он был похож на веб-браузер, который работает на телефоне, Toshi предоставляет доступ к открытой финансовой сети. Приложение имеет встроенную систему репутации, которая упрощает оценку других пользователей и приложений, размещенных на программном обеспечении.

В то время компания заявила, что приложение было построено с целью предоставления "доступа к финансовым услугам" подавляющему большинству населения мира. Напомним, совсем недавно, Coinbase объявила о принятии платежей в фунтах стерлингов (GBP). Клиентам из Великобритании станут доступны депозиты в фунтах стерлингов, а также снятие средств, что открывает британским пользователям более широкий доступ к торговле на бирже.

"Правда.Ру" писала о новом приобретении Coinbase американского стартапа, который фокусируется на разработке децентрализованных решений для идентификации.

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