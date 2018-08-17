Поставщик финансовых решений Ripple планирует выйти на рынок Китая со своим блокчейн-решением, предназначенным для международных платежей. Об этом сообщает CNBC.
Джереми Лайт (Jeremy Light), вице-президент Ripple по ключевым клиентам в ЕС, сказал в телефонном интервью, что компания хочет выйти на китайский рынок, чтобы ускорить международные платежи с помощью DLT. "Китай определенно нам интересен как страна и как регион", — заявил он.
Впервые о том, что Ripple готовит почву для расширения на рынок Китая стало известно в марте этого года. Как заявил тогда глава представительства Ripple в Азиатско-Тихоокеанском регионе Сагар Сарбхаи, компания ведет активные переговоры с госучреждениями и банками КНР, занимается урегулированием нормативно-правовых вопросов, а также просветительской работой, рассказывая о преимуществах новых платежных решений.
В феврале Ripple заключила сделку с финансовой фирмой из Гонконга LianLian International. Целью соглашения является использование гонконгской компанией продукта xCurrent для создания системы международных платежей, чтобы предлагать своим клиентам более быстрые и менее дорогие трансграничные транзакции через США, Европу и Китай.
Продукт Ripple на базе технологии распределенного реестра был изначально создан для организации быстрых международных платежей. С компанией сотрудничают более 100 финансовых организаций, включая UniCredit, Santander, UBS и другие.
Тем не менее, компания, вероятно, столкнется с сильной конкуренцией местных финтех-фирм, предлагающих платежные решения. Напомним, что против Ripple Labs было подано уже три иска по обвинению в манипуляции ценой токена XRP. При этом один из исков был отклонен судом Северного округа Калифорнии.
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