Coinbase будет работать в США с токенами - ценными бумагами

Американская криптобиржа Coinbase Inc. получила разрешение от регулятора США на покупку финансовых компаний, которые позволят торговой платформе стать одной из первых федерально регулируемых рынков для торговли криптовалютами, которые могут быть признаны ценными бумагами.

Как сообщает Bloomberg, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов (FINRA) одобрила покупку Coinbase компаний Keystone Capital Corp., Venovate Marketplace Inc. и Digital Wealth LLC.

Эти приобретения позволят криптобирже предложить клиентам security-токены, которые дают право инвестору на получение дивидендов, с одной стороны, но ставят платформу под строгий федеральный надзор, с другой.

В результате слияние с финансовыми компаниями дает возможность Coinbase Inc. получить лицензии для работы в качестве брокер-дилера, альтернативной торговой системы и зарегистрированного инвестиционного консультанта. Альтернативные торговые системы действуют за пределами традиционных публичных фондовых бирж.

Регулируемые торговые платформы могут в конечном итоге обрабатывать миллиарды долларов в токенах, проданных компаниями в ходе ICO. Несмотря на давление регуляторов США, Китая и других стран, по данным Market Tracker CoinSchedule, компании уже собрали более $12 млрд. через ICO в 2018 году, что более чем втрое превышает показатели прошлого года.

SEC занимает с недавнего времени жесткую позицию в отношении токенов ICO и рассматривает первичные размещения монет как публичные размещения ценных бумаг, что означает, что эмитенты должны регистрироваться и соблюдать федеральные законы - как и платформы, которые обрабатывают торговлю. Фактически это означает, что они должны подчиняться тем же правилам, что и традиционные торговые площадки.

Как отметил пресс-секретарь Coinbase, не называя четких сроков, следующим шагом платформы является интеграция собственных технологий компании в новые дочерние фирмы.