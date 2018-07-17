BitPay получил BitLicense штата Нью-Йорк

Известный криптовалютный процессинговый сервис BitPay объявил о получении лицензии на работу с виртуальными валютами в штате Нью-Йорк.

Данная лицензия, известная также как BitLicense, выдается Управлением финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) и наделяет ее обладателей правом вести на территории штата деятельность, связанную с криптовалютами.

BitPay отметил, что NYDFS тщательно изучило заявку компании, включая ее политику в отношении мер по борьбе с отмыванием денег, идентификации клиентов, борьбы с мошенничеством, кибербезопасности.

Также тщательному анализу подверглось финансовое положение компании. "Политика штата Нью-Йорк в отношении связанного с криптовалютами бизнеса — одна из самых строгих, и пройти процесс получения лицензии было для нас крайне важно. Мы верим, что эта работа окупится, так как Нью-Йорк открывает для нас значительные бизнес-возможности", — сказал CEO BitPay Стивен Пэйр.

Получив BitLicense, BitPay теперь может вести бизнес с базирующимися в Нью-Йорке компаниями и потребителями: первые смогут использовать процессинговый сервис компании для приема платежей в биткойне и Bitcoin Cash, вторые — оплачивать при помощи этих двух поддерживаемых BitPay криптовалют различные товары и услуги.

Следует отметить, что BitPay стала всего лишь восьмой по счету компанией, которая получила BitLicense. Также обладателями лицензии являются Square, Xapo, Genesis Global Trading, bitFlyer USA, Coinbase, Ripple и Circle.

Кроме того, специальные разрешения на операции с криптовалютами имеют биржи Gemini и itBit. Столь небольшое количество обладателей лицензии связано с жесткой политикой Управления финансовых услуг Нью-Йорка.

Напомним, что в конце июня кандидат в губернаторы Нью-Йорка Ларри Шарп заявил о своей готовности бороться за отмену BitLicense, которая, как известно, подвергается яростной критике со стороны широкого криптовалютного сообщества.