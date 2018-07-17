Известный криптовалютный процессинговый сервис BitPay объявил о получении лицензии на работу с виртуальными валютами в штате Нью-Йорк.
Данная лицензия, известная также как BitLicense, выдается Управлением финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) и наделяет ее обладателей правом вести на территории штата деятельность, связанную с криптовалютами.
BitPay отметил, что NYDFS тщательно изучило заявку компании, включая ее политику в отношении мер по борьбе с отмыванием денег, идентификации клиентов, борьбы с мошенничеством, кибербезопасности.
Также тщательному анализу подверглось финансовое положение компании. "Политика штата Нью-Йорк в отношении связанного с криптовалютами бизнеса — одна из самых строгих, и пройти процесс получения лицензии было для нас крайне важно. Мы верим, что эта работа окупится, так как Нью-Йорк открывает для нас значительные бизнес-возможности", — сказал CEO BitPay Стивен Пэйр.
Получив BitLicense, BitPay теперь может вести бизнес с базирующимися в Нью-Йорке компаниями и потребителями: первые смогут использовать процессинговый сервис компании для приема платежей в биткойне и Bitcoin Cash, вторые — оплачивать при помощи этих двух поддерживаемых BitPay криптовалют различные товары и услуги.
Следует отметить, что BitPay стала всего лишь восьмой по счету компанией, которая получила BitLicense. Также обладателями лицензии являются Square, Xapo, Genesis Global Trading, bitFlyer USA, Coinbase, Ripple и Circle.
Кроме того, специальные разрешения на операции с криптовалютами имеют биржи Gemini и itBit. Столь небольшое количество обладателей лицензии связано с жесткой политикой Управления финансовых услуг Нью-Йорка.
Напомним, что в конце июня кандидат в губернаторы Нью-Йорка Ларри Шарп заявил о своей готовности бороться за отмену BitLicense, которая, как известно, подвергается яростной критике со стороны широкого криптовалютного сообщества.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Министр иностранных дел Российской Федерации рассказал, зачем Путину нужна встреча с Трампом.
Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.
"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.
Встреча президентов США и России дивно взбудоражила общественность - Трампу грозят импичментом, обвиняют в измене и даже требуют "переворота".