Индонезия построит терминалы для обслуживания крипты

Индонезийский стартап Pundi X планирует построить платежную сеть в регионе из POS терминалов для использования криптовалюты в качестве средства платежа.

Как сообщает издание South China Morning Post, стартап завершил тестирование пробной версии своего POS оборудования и до конца августа планирует установить 5500 единиц в Гонконге.

Это идет в разрез с позицией валютного ведомства Гонконга, который не квалифицирует биткоин как средство оплаты или электронные деньги.

В 2015 году валютное Управление Гонконга заявило, что биткоин не является законным платежным средством, а является виртуальным "товаром".

Поскольку биткоин не имеет никакой поддержки - ни в физической форме, ни от эмитента, а его цена очень изменчива, то он не квалифицируется как средство платежа или электронные деньги. Кроме того, Управление подчеркнуло, что оно не регулирует криптовалюты.

Стартап Pundi X хочет зарекомендовать себя как "Wal-Mart" или "7-Eleven of cryptocurrency" и пытается построить платежную сеть в городе, чтобы позволить потребителям платить с помощью различных криптовалют через свое POS-устройство.

POS-терминал - это электронное устройство, используемое для обработки карточных или электронных платежей в торговых точках. Устройство может использоваться вместе с криптовалютной платежной картой, которая может быть пополнена криптовалютами, такими как bitcoin и ethereum.

Кроме того, POS-устройство также связано с другими мобильными кошельками и электронными вариантами оплаты, такими как Apple Pay, Visa и MasterCard.

Как отметил соучредитель и генеральный директор Pundi X Зак Чеа (Zac Cheah,): "Гонконг - идеальное место для нас, чтобы сделать тест-драйв перед масштабным развертыванием, так как есть много туристов, эмигрантов и ранних технологических адаптеров".

Он также отметил, что после установки 5500 POS-терминалов, его сеть устройств продажи криптовалюты будет превосходить систему ATM биткоинов во всем мире.

Биткоин-банкомат выглядит как банкомат банка, но на самом деле подключается к бирже криптовалют, а не к банковскому счету, продавая биткоины за наличные.

Но биткоин-банкомат еще не позволяет покупателю напрямую использовать криптовалюты в качестве средства платежа, поскольку это запрещено центральными банками, такими, например, как Банк Индонезии.

За пределами Гонконга индонезийская компания Pundi X хочет установить до 100 000 POS-устройств, чтобы создать к 2021 году свою мобильную платежную сеть в Юго-Восточной Азии.

Но в Индонезии руководители компаний говорят, что вариант оплаты криптовалютой не будут доступны пока это не будет разрешено законом.

Но, ориентируясь на небанковское население в таких странах, как Индонезия, где до 80% населения не имеют банковского счета, остается неясным, сколько из них готовы принять осознанный риск волатильности криптовалют при ежедневных покупках повседневных предметов, таких как сахар и рис.