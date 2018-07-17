Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Таиланд внедряет блокчейн в расчеты по облигациям

Экономика » Криптовалюты

Тайская ассоциация рынка облигаций (TBMA) разработала проект системы , основанной на технологии блокчейн, которая позволит ускорить и сделать более адресными расчеты по облигациям, ускорит клиринг в операциях с корпоративными ценными бумагами.

Таиланд внедряет блокчейн в расчеты по облигациям. 389608.jpeg

Работать в рамках системы смогут только профессиональные участники рынка, аккредитованные в TBMA, эмитенты, инвесторы и депозитарные организации. Ассоциация согласовала с Комиссией по ценным бумагам Таиланда проект и получила разрешение на начало работ по созданию такой платформы с августа этого года.

На первом этапе будет создана децентрализованная блокчейн-платформа с системами подписки, проверки корпоративных облигаций и размещения данных по расчетам. Помимо этого, она будет предоставлять подробную информацию, включая процентные ставки и платежи. На втором этапе будут добавлены новые функции, которые позволят вносить депозиты по облигациям.

На третьем - выпущен токен Bond Coin, который позволит токенизировать активы для последующего клиринга и расчетов по ним. Весь проект по оценке TBMA займет около 2 лет.

Исполнительный вице-президент TBMA Чайрат Прачуабди (Chaitat Prachuabdee) считает, что новая платформа улучшит прозрачность информации о корпоративных облигациях и позволит сократить операционный процесс обработки долговых обязательств с нынешних 7-10 дней до всего лишь 1-3 дней.

Ранее, в мае этого года Фондовая биржа Таиланда (SET) уже запустила торговую краудфандинговую площадку, созданную на базе технологии блокчейна, в попытке расширить доступ к фондам основного капитала для местных стартапов.

Хотя еще в феврале этого года в королевстве Тайланд был введен запрет на все операции с криптовалютой, писала "Правда.Ру". На сегодняшний день финансовые власти страны достаточно далеко продвинулись в освоении технологии блокчейн и введении криптовалют и даже криптобижи рассматривают возможность работы здесь.

Сталкеры нашли секретную украинскую военную базу Сталкеры нашли секретную украинскую военную базу

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Аналитика
Регуляторы создадут фреймворк для контроля рынка
Человек
Туринская плащаница опровергла ученых
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Читательский топ
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Великобритания сняла шляпу перед российской армией
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Новости Все >
Российские ракеты получат выдерживающий плазму корпус
Путин предупредил о последствиях включения в НАТО Грузии и Украины
Трамп рассказал о поразившей его силе Путина
Сталкеры нашли секретную украинскую военную базу
Ученые нашли ягоду, которая "излечит" сердце
"Патриоты" потребовали запретить группу "Ленинград", ТВ и МИД России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа

Министр иностранных дел Российской Федерации рассказал, зачем Путину нужна встреча с Трампом.

Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Происшествия
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Наука и техника
Великобритания сняла шляпу перед российской армией
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"

Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.

СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Мир
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Политика
Российская либеральная оппозиция прокляла "предателя" Трампа
Спорт
Франция стала чемпионом мира по футболу
Происшествия
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать

"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.

Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Граждане Литвы массово бегут из страны
Прибалтика
Граждане Литвы массово бегут из страны
Общество
Чиновники АП запретили СМИ говорить правду о пенсионной реформе
Общество
Жителей регионов будут судить за призывы к революции в мессенджерах
Игорь Буккер Туринская плащаница опровергла ученых Игорь Буккер Инна Шейхатович Опера: пощечина от белокурой Кармен Инна Шейхатович Василий Амирджанов В украинской тюрьме оставили Надежду Василий Амирджанов
Комментарии
"Патриоты" потребовали запретить группу "Ленинград", ТВ и МИД России
Россия прокомментировала заявление Эстонии о гибели российской армии в Таллине
Латышку хотят линчевать за рассказ о хорошем СССР
У кого чего болит: Порошенко испугался атаки российской армии
Трамп рассказал о поразившей его силе Путина
У кого чего болит: Порошенко испугался атаки российской армии
Путин предупредил о последствиях включения в НАТО Грузии и Украины
"Патриоты" потребовали запретить группу "Ленинград", ТВ и МИД России
Сталкеры нашли секретную украинскую военную базу
"Лучше, чем супер": Лавров рассекретил приватную беседу президентов
В украинской тюрьме оставили Надежду
Путин предупредил о последствиях включения в НАТО Грузии и Украины
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"
Великобритания сняла шляпу перед российской армией
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Горбачев от расцвета до заката
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Собраны все заявления и намеки со встречи Путина и Трампа в Хельсинки, включая закулисные договоренности и сенсационную совместную игру на пресс-конференции.

Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Евросоюз
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Бывший СССР
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Трамп хочет разменять Украину на Сирию?
Мир
Трамп хочет разменять Украину на Сирию?
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
Мир
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Украина
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"
Новости Молдовы
Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"
Перекроет ли Иран Ормузский пролив?
Ближний Восток
Перекроет ли Иран Ормузский пролив?
Что скрывает под бикини Тереза Мэй
Евросоюз
Что скрывает под бикини Тереза Мэй
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался