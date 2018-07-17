Таиланд внедряет блокчейн в расчеты по облигациям

Тайская ассоциация рынка облигаций (TBMA) разработала проект системы , основанной на технологии блокчейн, которая позволит ускорить и сделать более адресными расчеты по облигациям, ускорит клиринг в операциях с корпоративными ценными бумагами.

Работать в рамках системы смогут только профессиональные участники рынка, аккредитованные в TBMA, эмитенты, инвесторы и депозитарные организации. Ассоциация согласовала с Комиссией по ценным бумагам Таиланда проект и получила разрешение на начало работ по созданию такой платформы с августа этого года.

На первом этапе будет создана децентрализованная блокчейн-платформа с системами подписки, проверки корпоративных облигаций и размещения данных по расчетам. Помимо этого, она будет предоставлять подробную информацию, включая процентные ставки и платежи. На втором этапе будут добавлены новые функции, которые позволят вносить депозиты по облигациям.

На третьем - выпущен токен Bond Coin, который позволит токенизировать активы для последующего клиринга и расчетов по ним. Весь проект по оценке TBMA займет около 2 лет.

Исполнительный вице-президент TBMA Чайрат Прачуабди (Chaitat Prachuabdee) считает, что новая платформа улучшит прозрачность информации о корпоративных облигациях и позволит сократить операционный процесс обработки долговых обязательств с нынешних 7-10 дней до всего лишь 1-3 дней.

Ранее, в мае этого года Фондовая биржа Таиланда (SET) уже запустила торговую краудфандинговую площадку, созданную на базе технологии блокчейна, в попытке расширить доступ к фондам основного капитала для местных стартапов.

Хотя еще в феврале этого года в королевстве Тайланд был введен запрет на все операции с криптовалютой, писала "Правда.Ру". На сегодняшний день финансовые власти страны достаточно далеко продвинулись в освоении технологии блокчейн и введении криптовалют и даже криптобижи рассматривают возможность работы здесь.