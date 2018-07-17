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Источник Правда.Ру

AmEx заявила патент подтверждения транзакций на блокчейне

Экономика » Криптовалюты

Платежная система American Express (AmEx) в лице American Express Travel Related Services подала очередной патент в Ведомством по патентам и товарным знакам США по получению исключительных прав на разработанную модель подтверждения транзакций, основанной на технологии блокчейн.

AmEx заявила патент подтверждения транзакций на блокчейне. 389606.jpeg

Суть модели — ускорение "подтверждений платежей, включая сумму транзакции и идентификатор продавца". AmEx планирует предоставлять "ограниченное" количество вариантов для получения качественных доказательств того, что платежи происходят между торговцами и их клиентами "вне квитанции или билета".

"Правда.Ру" писала о внимании, которое компания уделяет повышению скорости транзакций. Подтверждение будет касаться "данных транзакций, информации о контракте, доказательства платежей, идентификационной и/или другой необходимой информации", которые будут проходить подтверждение в сети AmEx, которая, возможно, будет открытой.

Компания думает о безопасности и считает, что "общедоступные сети могут использовать совокупную вычислительную мощность сети для повышения безопасности".

Опции карт будут расширены с только покупок товаров и услуг до системы доступа в здания в отелях (карта оплаты одновременно становится ключом в номер), или прохода в офис, арендованный компанией (как для тех, кто платил хза офис, так и для получателей зарплаты на карты AmEx), "система может использоваться для предоставления безбилетного доступа на различные мероприятия (в кинотеатры, на спортивные события, концерты и тому подобное), когда оплата происходит по факту считывания карты на входе".

Ранее AmEx подала заявку на получение патента, связанного с системой вознаграждения клиентов. В настоящее время компания завершает испытания программы вознаграждения Membership Rewards для держателей карт, используя технологию блокчейна от проекта Hyperledger, партнерство с которым было заключено в январе этого года.

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