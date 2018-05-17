Прибыль от майнинга начнет поступать через год

Срок начала получения прибыли от майнинга на сегодняшний день составляет от 8 до 12 месяцев. Об этом сообщил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в ходе пресс-завтрака в преддверии Всемирного саммита по криптовалютам и блокчейну WBCSummit, который пройдет 19-20 мая.

Он подчеркнул, что это прямая окупаемость с учетом курса и стоимости оборудования, затрат на сопровождение, оформление.

Мариничев также отметил, что точную доходность при майнинге рассчитать непросто, в основном из-за затратной части, которая рассчитывается в долларах.

Также, судя по его словам, пока доходность таких проектов нестабильна. "До окупаемости майнингового оборудования еще года три, когда доходность будет вменяемая, когда перестанет кидать биткоин и рынок стабилизируется. До этого момента не меньше трех-пяти лет", - цитирует слова Мариничева РИА Новости.

Интернет-омбудсмен добавил, что майнинг, по его мнению, "может быть отраслью". "Потому что это классический элемент поддержания системы", - пояснил он свою точку зрения.