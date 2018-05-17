Telegram подал в суд в США на американскую компанию Lantah, обвинив ее в незаконном использовании названия Gram, которое мессенджер намеревается применять для обозначения собственной криптовалюты.
Компании Lantah из штата Флорида подала заявку на регистрацию товарного знака Gram для собственной криптовалюты, когда уже было известно о том, что мессенджер планирует выпуск криптовалюты с таким же названием и уже коммерчески применял данное обозначение и "со значительным успехом".
Как отмечается в иске мессенджера, Telegram ранее выбрал марку обслуживания Gram и использовал ее применительно к финансовым продуктам и услугам, которые он намеревается предлагать клиентам, а именно применительно к криптовалюте для пользователей Telegram Open Network (TON), которую Telegram планирует запустить в четвертом квартале 2018 года".
В поданном в суд документах, размещенных в электронном архиве суда в Сан-Франциско (штат Калифорния), отмечается, что "неправомочное коммерческое использование компанией Lantah марки обслуживания, которая до степени смешения схожа с названием Gram, вызвало и, скорее всего, продолжит вызывать замешательство, ошибки или же вводить в заблуждение имеющихся или потенциальных клиентов и общественность...". Такая ситуация "нанесет Telegram значительный ущерб".
В связи с этим Telegram просит суд признать, что Lantah нарушила законы о защите прав на торговую марку и о честной конкуренции, и в связи с этим наложить запрет на использование этой компанией названия Gram применительно к своим продуктам и услугам.
Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.
Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.
Советский многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 и его производные — лучшие боевые самолеты четвертого поколения.
Если власти США не вернут социальное государство, это может закончиться протестным движением молодежи под коммунистическими лозунгами, считает Василий Колташов.