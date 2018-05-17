Казахстан и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере блокчейна в рамках работы выставки информационно-коммуникационные технологии "ТИБО-2018", которая проходит на площадях "Минск-Арены".
В соответствии с официальным заявлением представителей Ассоциации блокчейна Беларуси, соглашение позволит специалистам двух стран наладить сотрудничество по обмену опытом в сфере новейших технологий и стать более конкурентными на мировой арене.
"Блокчейн — это многонациональная технология, и разработка каких-то реальных решений, как на государственном, так и на частном уровне, не имеет смысла в рамках одного государства.
Меморандум позволит создавать наиболее оптимальные решения, обмениваться опытом, кадрами, заимствовать друг у друга уже работающие решения на базе блокчейна и криптовалют", — рассказал директор Ассоциации Технологий Распределенных Реестров Станислав Баськов.
Вступивший в силу в марте декрет президента Белоруссии Александра Лукашенко "О развитии цифровой экономики" узаконил в республике деятельность блокчейн-проектов, майнинга и криптовалют. Меморандум позволит казахстанским специалистам перенять белорусский опыт интеграции в эту сферу.
"На данный момент в республике Белоруссия есть передовой опыт по использованию законодательств, регулирующих технологии на базе блокчейна, в ознакомлении с которым заинтересована казахстанская сторона — она намерена сформировать представлении о том, как лучше регулировать эту сферу.
Мы здесь хотим найти партнеров, друзей, коллег, инвесторов и сотрудников для взаимовыгодных отношения", — отметил региональный представитель компании Digital Contracts Group Сергей Соловеткин.
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