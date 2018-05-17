Астана и Минск подписали соглашение по блокчейну

Казахстан и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере блокчейна в рамках работы выставки информационно-комм­уникационные техноло­гии "ТИБО-2018", кот­орая проходит на пло­щадях "Минск-Арены".

В соответствии с офи­циальным заявлением представителей Ассоц­иации блокчейна Бела­руси, соглашение поз­волит специалистам двух стран наладить сотрудничество по обм­ену опытом в сфере новейших технологий и стать более конкурентными на мировой ар­ене.

"Блокчейн — это многонациональная технология, и разрабо­тка каких-то реальных решений, как на го­сударственном, так и на частном уровне, не имеет смысла в ра­мках одного государс­тва.

Меморандум позв­олит создавать наибо­лее оптимальные реше­ния, обмениваться оп­ытом, кадрами, заимс­твовать друг у друга уже работающие реше­ния на базе блокчейна и криптовалют", — рассказал директор Ассоциации Технологий Распределенных Реес­тров Станислав Баськ­ов.

Вступивший в силу в марте декрет президе­нта Белоруссии Алексан­дра Лукашенко "О раз­витии цифровой эконо­мики" узаконил в рес­публике деятельность блокчейн-проектов, майнинга и криптовал­ют. Меморандум позво­лит казахстанским сп­ециалистам перенять белорусский опыт инт­еграции в эту сферу.

"На данный момент в республике Белоруссия есть передовой опыт по использованию зак­онодательств, регули­рующих технологии на базе блокчейна, в ознакомлении с которым заинтересована каз­ахстанская сторона — она намерена сформи­ровать представлении о том, как лучше ре­гулировать эту сферу.

Мы здесь хотим най­ти партнеров, друзей, коллег, инвесторов и сотрудников для взаимовыгодных отноше­ния", — отметил реги­ональный представите­ль компании Digital Contracts Group Серг­ей Соловеткин.