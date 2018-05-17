Дочка корейского гиганта Naver запускает Blockchain

Line Plus, дочерняя компания мобильной платформы самой популярной системы обмена сообщениями в Японии, запустила совместную инициативу по блокчейн - Unchain - с криптографической платформой ICON , сообщает Cointelegraph Japan.

В начале апреля Line Plus также выпустила блокчейн сервис Unblock в Южной Корее, чтобы интегрировать технологию блокчейн в кросс-рыночную систему Line.

Line является дочерней компанией южнокорейского поискового гиганта Naver, но базируется в Токио, чтобы избежать конкуренции с Kakao.

В пресс-релизе Line отмечается, что Unchain будет работать с Unblock, чтобы связать сеть блокчейн Line и ее DApps, используя технологию блокчейн ICON.

Представитель ICON Хонг-Кю Ли (Hong-kyu Lee), который станет генеральным директором Unchain, сказал в пресс-релизе, что они "ожидают продвижения массива dApp-сервисов на основе блокчейн для ежедневного использования": "Ожидается, что рост этих услуг будет стимулировать рост экосистемы блокчейн LINE и ICON".

В настоящее время ICON занимает 19-е место на Coinmarketcap , торгуясь примерно на 3,87 доллара США . В конце марта конкурент Line Kakao официально объявил о создании своей собственной дочерней блокчейн компании в рамках своего бизнес-плана Kakao 3.0.