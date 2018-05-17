Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

HTC представила блокчейн смартфон HTC Exodus

Экономика » Криптовалюты

Тайваньская компания HTC анонсировала новую модель смартфона – HTC Exodus, который будет частью блокчейн экосистемы и станет, со слов производителя, первым смартфоном в мире, полностью предназначенным для работы с децентрализованными приложениями и системами безопасности.

HTC представила блокчейн смартфон HTC Exodus. 386954.jpeg

Устройство должно поступить в продажу уже в конце нынешнего года. Каждый смартфон этой линейки станет мобильным кошельком, в котором можно будет хранить криптовалюты.

При этом все они будут объединены в единую блокчейн-сеть от HTC, что позволит пользователям проводить операции друг с другом. Устройство будет поддерживать и все крупнейшие протоколы, такие как Bitcoin, Ethereum или Lightning Network.

В будущем этот список будет пополняться, обещают в HTC. Устройство под названием Exodus было анонсировано создателем шлема виртуальной реальности HTC Vive Филом Ченом на нью-йоркской конференции Consensus 2018.

Сам господин Чен возглавляет все проекты HTC, связанные с технологией распределенного реестра. Интерфейс позволит разработчикам создавать собственные приложения на базе поддерживаемых смартфоном блокчейнов.

"Мы уверены, что смартфоны станут важным компонентом для всей криптоэкосистемы". "Этот смартфон будет исполнять роль узла, такого же, каким были компьютеры на заре распространения интернета",— заявил господин Чен в интервью Coindesk.

Конкретных технических спецификаций и внешний вид новинки производитель пока не раскрывает, показывая лишь её инженерные схематические изображения и некоторые особенности: Trusted Hardware (Надежное оборудование).

The Switzerland of Protocols (Швейцарские протоколы): Работа с несколькими протоколами направленная на функциональную совместимость между блокчейн платформами.

Bringing DApps to Mobile (Введение Децентрализованных приложений на смартфоны): Увеличение базы пользователей DApp. Привлечение стандартизированного мобильного пользовательского опыта к сообществу DApp.

Every Phone is A Node (Каждый телефон – узел сети): Предоставление большего количества узлов на пути к истинной децентрализации.

Производитель собирается удвоить и утроить число узлов Ethereum и Bitcoin. Universal Wallet (Универсальный кошелек): Предлагается надежный аппаратный стек с API-интерфейсами, которые подключаются к электронным кошелькам.

Trusted UI (Надежный пользовательский интерфейс): Надежный и удобный в пользовании интерфейс при работе с децентрализованными приложениями. Own Your ID. Own Your Data.

(Имеешь собственный идентификатор со своими личными данными): Ваша личность и данные будут на телефоне, а не в централизованном облаке. Exodus Forum: Форум владельцев блокчейн смартфона.

Цена Exodus пока не известна, но, по словам Фила Чена, к оплате при покупке Exodus будут приниматься биткойны и эфиры.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости Грузии
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Формула небес
Астролог: рожденные 17.05 фундаментальны
Наследие
Законы современного тоталитаризма по Кафке
Читательский топ
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Древние пророчества: разрушение Дамаска и война на Ближнем Востоке
Newsweek: "Кортеж" Путина "порвал" бронелимузин Трампа
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Новости Все >
Италия выйдет из Евросоюза
"Дремучецина" больному: четверть россиян верят в гомеопатию
Как Украина опозорилась со взносом в Совет Европы
Россиян поставят на "умные" счетчики
СМИ: Китай всерьез готовится к последней войне с США
Делавэр первым из штатов США запретил детские браки
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"

Крымский мост, по мнению россиян, стал политическим символом поражения "свидомых". Но они быстро перестроились и говорят о новой "перемоге" над "москалями".

Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Наследие
Древние пророчества: разрушение Дамаска и война на Ближнем Востоке
Авто
Newsweek: "Кортеж" Путина "порвал" бронелимузин Трампа
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести

Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Мир
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Наука и техника
Назван лучший российский истребитель

Советский многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 и его производные — лучшие боевые самолеты четвертого поколения.

Назван лучший российский истребитель
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Мир
Мели, Емеля: Запад возмущен открытием Крымского моста
США и Канада
Пентагон: "Российские C-400 будут шпионить за F-35"
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 17.05 фундаментальны Соломон Соловьев Игорь Буккер Европа заразила весь мир проказой Игорь Буккер Айдын Мехтиев Мирзиёев в США: создается триумвират против России? Айдын Мехтиев
Комментарии
"Вам Гаагу или в пепел?": реакции на призыв из США разбомбить мост в Крым
"Вам Гаагу или в пепел?": реакции на призыв из США разбомбить мост в Крым
Довели сверхдержаву: молодежь США хочет коммунизма
"Вам Гаагу или в пепел?": реакции на призыв из США разбомбить мост в Крым
Россиян поставят на "умные" счетчики
"Вам Гаагу или в пепел?": реакции на призыв из США разбомбить мост в Крым
Довели сверхдержаву: молодежь США хочет коммунизма
Как агенты ЦРУ обезглавили ребенка в Сирии и что сказал на это Трамп
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Западные эксперты: "бунт" Европы против США скоро закончится, альянса с Россией не будет
Западные эксперты: "бунт" Европы против США скоро закончится, альянса с Россией не будет
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Евросоюз придумал, как защититься от США
Довели сверхдержаву: молодежь США хочет коммунизма
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Почему Путин отказался от зарубежных визитов
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Новости Грузии
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть

В Тбилиси произошли столкновения между двумя Грузиями: "вестернизированной" и традиционной. О ситуации в Грузии рассказывает "Правде.Ру" Владимир Хомерики.

Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Краткая история пыток в США
США и Канада
Краткая история пыток в США
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Мир
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Мир
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
Дальний Восток
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
США и Канада
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Мир
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался