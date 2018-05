HTC представила блокчейн смартфон HTC Exodus

Тайваньская компания HTC анонсировала новую модель смартфона – HTC Exodus, который будет частью блокчейн экосистемы и станет, со слов производителя, первым смартфоном в мире, полностью предназначенным для работы с децентрализованными приложениями и системами безопасности.

Устройство должно поступить в продажу уже в конце нынешнего года. Каждый смартфон этой линейки станет мобильным кошельком, в котором можно будет хранить криптовалюты.

При этом все они будут объединены в единую блокчейн-сеть от HTC, что позволит пользователям проводить операции друг с другом. Устройство будет поддерживать и все крупнейшие протоколы, такие как Bitcoin, Ethereum или Lightning Network.

В будущем этот список будет пополняться, обещают в HTC. Устройство под названием Exodus было анонсировано создателем шлема виртуальной реальности HTC Vive Филом Ченом на нью-йоркской конференции Consensus 2018.

Сам господин Чен возглавляет все проекты HTC, связанные с технологией распределенного реестра. Интерфейс позволит разработчикам создавать собственные приложения на базе поддерживаемых смартфоном блокчейнов.

"Мы уверены, что смартфоны станут важным компонентом для всей криптоэкосистемы". "Этот смартфон будет исполнять роль узла, такого же, каким были компьютеры на заре распространения интернета",— заявил господин Чен в интервью Coindesk.

Конкретных технических спецификаций и внешний вид новинки производитель пока не раскрывает, показывая лишь её инженерные схематические изображения и некоторые особенности: Trusted Hardware (Надежное оборудование).

The Switzerland of Protocols (Швейцарские протоколы): Работа с несколькими протоколами направленная на функциональную совместимость между блокчейн платформами.

Bringing DApps to Mobile (Введение Децентрализованных приложений на смартфоны): Увеличение базы пользователей DApp. Привлечение стандартизированного мобильного пользовательского опыта к сообществу DApp.

Every Phone is A Node (Каждый телефон – узел сети): Предоставление большего количества узлов на пути к истинной децентрализации.

Производитель собирается удвоить и утроить число узлов Ethereum и Bitcoin. Universal Wallet (Универсальный кошелек): Предлагается надежный аппаратный стек с API-интерфейсами, которые подключаются к электронным кошелькам.

Trusted UI (Надежный пользовательский интерфейс): Надежный и удобный в пользовании интерфейс при работе с децентрализованными приложениями. Own Your ID. Own Your Data.

(Имеешь собственный идентификатор со своими личными данными): Ваша личность и данные будут на телефоне, а не в централизованном облаке. Exodus Forum: Форум владельцев блокчейн смартфона.

Цена Exodus пока не известна, но, по словам Фила Чена, к оплате при покупке Exodus будут приниматься биткойны и эфиры.