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Источник Правда.Ру

Mastercard подал заявку на блокчейн-решение для защиты идентификационных данных

Экономика » Криптовалюты

Один из ведущих мировых платежных операторов Mastercard подал патентную заявку на новое решение, в котором технология блокчейн рассматривается в качестве способа защиты идентификационных данных.

Mastercard подал заявку на блокчейн-решение для защиты идентификационных данных. 385992.jpeg

В заявке, опубликованной на минувшей неделе Управлением по патентам и товарным знакам США (USPTO), Mastercard описывает систему, в которой полуприватный или приватный блокчейн будет использоваться для получения и хранения идентификационных данных, включая "имя, адрес, идентификационный номер налогоплательщика" и другую информацию.

В описании заявки говорится, что эта технология поможет предотвратить использование поддельных идентификационных данных в ее системах.

"Использование блокчейна для хранения идентификационных и учетных данных обеспечит их неизменность и сохранность, что предоставит возможность их точной верификации и предотвратит подделку таких данных", — говорится в заявке.

В отличие от публичного блокчейна, предлагаемая Mastercard система позволит вносить данные лишь определенным узлам (нодам). Эти уполномоченные ноды обеспечат "предотвращение добавления данных, которые могут скомпрометировать точность уже внесенной информации".

Как считают в Mastercard, разработка могла бы заменить другие способы доказательства личности, которые могут быть подвержены фальсификации и неточностям. Это не первая патентная заявка Mastercard, в которой фигурируют решения с использованием лежащей в основе биткоина технологии.

Так, в ноябре 2016 компания подала 4 заявки, описывающие использование технологии при осуществлении платежей. Еще одна похожая заявка на создание базы данных на основе технологии блокчейн с целью мгновенной обработки платежей была опубликована в конце 2017 года.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что в ирландский офис Mastercard были приняты на работу 175 новых разработчиков, включая специалистов по блокчейну, которым предстоит создание "более эффективных платежных решений".

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