Роботы обслужат клиентов China Construction Bank

В Шанхае (Китай) банк China Construction Bank открыл филиал, в котором обслуживанием клиентов занимаются только роботы.

Офис площадью 165 квадратных метров расположен в районе Хуанпу, он оснащён "умными" автоматизированными роботами-кассирами. Они предлагают клиентам широкий спектр услуг, от открытия счета и перевода денег до инвестиций в золото и услуг по управлению капиталом.

На входе посетители могут проконсультироваться у дружелюбного робота, который отвечает на вопросы, используя распознавание голоса. В первый визит клиенту необходимо, чтобы робот отсканировал документы. При последующих визитах механический сотрудник сможет узнать клиента благодаря системе распознавания лиц.

Новый филиал сможет обрабатывать 90% наличных и безналичных операций, утверждают в China Construction Bank. Для состоятельных клиентов, которым может потребоваться помощь консультанта, в отделении предусмотрен специальный кабинет для видеосвязи с менеджерами по работе с клиентами.

В отделении, помимо роботов, есть более привычные сотрудники - люди. Они подстрахуют умную машину, если она столкнется с трудностями.

В China Construction Bank говорят, что всего установили 1600 "умных" машин самообслуживания в 360 отделениях, чтобы повысить привлекательность банка в глазах технически подкованных клиентов и сократить расходы на персонал.

Стоит заметить, что вопрос использования роботов и современных технологий в банковской сфере разрабатывается давно и довольно успешно. Например, в контакт-центре корпоративных клиентов Сбербанка начала работу робот Анна. Она отвечает клиентам на вопросы о местонахождении отделений банка и банкоматов с функцией самоинкассации.

Также по всему миру активно внедряются в работу банков системы распознавания и технологии искусственного интеллекта. В их числе функции "узнавания" клиентов, алгоритмы автоматических операций и «"умные" помощники, юристы и консультанты.