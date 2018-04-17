NASA планирует использовать блокчейн для исследования космоса

NASA планирует использовать технологию блокчейн для исследования космоса. Исследовательский проект, который финансирует NASA, планирует использовать технологию смарт-контрактов на основе Ethereum для автоматизации маневрирования космических аппаратов, чтобы избегать столкновения с космическим мусором.

В течение трех лет команда будет получать деньги из гранта в $330 тысяч и будет разрабатывать когнитивную вычислительную структуру, которая позволит упростить управление аппаратами и осваивать космическое пространство.

Проект получил название "Resilient Networking and Computing Paradigm". Его разработку возглавила профессор Джин Кочис из Университета Акрона. В этом проекте технология Blockchain Ethereum будет использоваться для создания децентрализованной, безопасной и когнитивной сети и вычислительной инфраструктуры для освоения космоса. - пояснила профессор.

Она отметила, что "эффективные системы связи и эффективные вычислительные технологии имеют решающее значение для обеспечения успеха каждой миссии НАСА. Учитывая природу космоса, эффективная космическая связь требует более совершенной автоматизации, экологической осведомленности и интеллекта.

Для удовлетворения этого требования этот проект намеревается разработать устойчивую сетевую и вычислительную парадигму (RNCP), которая состоит из двух основных частей: безопасной и децентрализованной вычислительной инфраструктуры и управляемой данными когнитивной архитектуры управления сетью.

Кроме того, мы будем оценивать эффективность предлагаемого нами RNCP в различных средах космической связи".

Кочис надеется, что внедрение технологии поможет космическому аппарату автоматизировать сбор данных, тем самым упростив работу ученых на Земле, которые сегодня анализируют информацию. Кроме этого, блокчейн сможет прогнозировать экологические опасности.

"Я надеюсь разработать технологию, которая может распознавать экологические угрозы и избегать их, а также автоматически выполнять ряд задач. - добавила она. Представитель NASA отметил, что применение децентрализованной технологии способствует появлению "космических сетей следующего поколения", более гибких и масштабируемых.