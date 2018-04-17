Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

NASA планирует использовать блокчейн для исследования космоса

Экономика » Криптовалюты

NASA планирует использовать технологию блокчейн для исследования космоса. Исследовательский проект, который финансирует NASA, планирует использовать технологию смарт-контрактов на основе Ethereum для автоматизации маневрирования космических аппаратов, чтобы избегать столкновения с космическим мусором.

NASA планирует использовать блокчейн для исследования космоса. 385976.jpeg

В течение трех лет команда будет получать деньги из гранта в $330 тысяч и будет разрабатывать когнитивную вычислительную структуру, которая позволит упростить управление аппаратами и осваивать космическое пространство.

Проект получил название "Resilient Networking and Computing Paradigm". Его разработку возглавила профессор Джин Кочис из Университета Акрона. В этом проекте технология Blockchain Ethereum будет использоваться для создания децентрализованной, безопасной и когнитивной сети и вычислительной инфраструктуры для освоения космоса. - пояснила профессор.

Она отметила, что "эффективные системы связи и эффективные вычислительные технологии имеют решающее значение для обеспечения успеха каждой миссии НАСА. Учитывая природу космоса, эффективная космическая связь требует более совершенной автоматизации, экологической осведомленности и интеллекта.

Для удовлетворения этого требования этот проект намеревается разработать устойчивую сетевую и вычислительную парадигму (RNCP), которая состоит из двух основных частей: безопасной и децентрализованной вычислительной инфраструктуры и управляемой данными когнитивной архитектуры управления сетью.

Кроме того, мы будем оценивать эффективность предлагаемого нами RNCP в различных средах космической связи".

Кочис надеется, что внедрение технологии поможет космическому аппарату автоматизировать сбор данных, тем самым упростив работу ученых на Земле, которые сегодня анализируют информацию. Кроме этого, блокчейн сможет прогнозировать экологические опасности.

"Я надеюсь разработать технологию, которая может распознавать экологические угрозы и избегать их, а также автоматически выполнять ряд задач. - добавила она. Представитель NASA отметил, что применение децентрализованной технологии способствует появлению "космических сетей следующего поколения", более гибких и масштабируемых.

Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Криптобиржи
Фантастическая четвёрка: краткий анализ биткоина, Ethereum, Litecoin и Ripple
Власть
Блокировка Telegram как провокация против России
Армия
Советский офицер на службе в американской армии
Читательский топ
Ввод флота России в Азовское море напугал Украину
Началось: Армения пошла по пути Украины
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
Париж попросил Москву не зацикливаться на ударах Запада по Сирии
Доклад из прошлого. Будущее России по оценкам Национального совета по разведке США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Ввод флота России в Азовское море напугал Украину

Украинские военные обеспокоены активизацией российских боевых кораблей в Азовском море.

Ввод флота России в Азовское море напугал Украину
Началось: Армения пошла по пути Украины
Бывший СССР
Началось: Армения пошла по пути Украины
Ближний Восток
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
Мир
Париж попросил Москву не зацикливаться на ударах Запада по Сирии
Мир
Не удержались: западная коалиция ударила по Сирии

Американский президент Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.

Не удержались: западная коалиция ударила по Сирии
Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"
Кремль
Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"
Бывший СССР
Началось: Армения пошла по пути Украины
США и Канада
СМИ: Трамп хотел разбомбить базы и ПВО России
Бывший СССР
Началось: Армения пошла по пути Украины

Армения может не увидеть Сержа Саргсяна премьер-министром. Против его долголетия на политической арене в Ереване протестуют воинственные "молодые люди".

Началось: Армения пошла по пути Украины
Дети Асада отдыхают в "Артеке"
Мир
Дети Асада отдыхают в "Артеке"
Министерство обороны
Москва готова поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300
Ближний Восток
Морской путь Тартус-Севастополь обсуждают Сирия и Россия
Вадим Горшенин Блокировка Telegram как провокация против России Вадим Горшенин Любовь Степушова Израиль, держись: Путин не остановит Иран Любовь Степушова Дарья Касьянова Почем нынче раки зимуют Дарья Касьянова
Комментарии
Блокировка Telegram как провокация против России
ФСБ обезвредила в Ростове "нечеловечески злых" боевиков ИГ*
Блокировка Telegram как провокация против России
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Началось: Армения пошла по пути Украины
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Такой же как Путин: Макрон назвал себя ровней президенту России
Такой же как Путин: Макрон назвал себя ровней президенту России
Российскому спорту предсказали цунами санкций
Такой же как Путин: Макрон назвал себя ровней президенту России
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
США решили купить Донбасс
ЕвроСМИ: Россия приползет на коленях, у нее нет денег
США решили купить Донбасс
Блокировка Telegram как провокация против России
Началось: Армения пошла по пути Украины
Такой же как Путин: Макрон назвал себя ровней президенту России
Такой же как Путин: Макрон назвал себя ровней президенту России
ЕвроСМИ: Россия приползет на коленях, у нее нет денег
Такой же как Путин: Макрон назвал себя ровней президенту России
Такой же как Путин: Макрон назвал себя ровней президенту России
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут

Лидеры России, Турции и Ирана - стран-гарантов мирного переговорного процесса в Астане - собрались на прошлой неделе на совместную встречу в Анкаре. Это заседание, которое было запланировано заранее, имело особое значение, поскольку Турция стала первой зарубежной страной, которую президент Путин посетил после своего переизбрания.

По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Центр. Азия
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Израиль бросил вызов Ирану
Ближний Восток
Израиль бросил вызов Ирану
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Евросоюз
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Кого развалит вторая холодная война
Мир
Кого развалит вторая холодная война
Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка
Ближний Восток
Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался