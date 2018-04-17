Блокчейн приведет к модернизации права

Право должно модернизоваться в связи с внедрением инноваций, в том числе криптовалютных, считает заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Илья Кучеров. Эксперт не сомневается, что это произойдет.

"Право должно модернизироваться, вне всяких сомнений. Перед национальными правовыми системами возник такой новый правовой вызов, требующий срочных и точечных законодательных решений", - цитирует слова Кучерова РИА Новости с международной конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность блокчейн-технологии".

Однако, по его словам, возникают проблемы правовой идентификации криптовалютных технологий. "Появились криптовалюты и токены, которые не поддаются никакой правовой идентификации. Это сложная задача... Мы должны понимать, с чем имеем дело, от этого зависит много вопросов", - заключил он.

Технология блокчейн не только вызвала взрывной интерес российских и зарубежных обывателей, но и привела к развитию новых технологий и дала старт многим проектам в России.