Право должно модернизоваться в связи с внедрением инноваций, в том числе криптовалютных, считает заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Илья Кучеров. Эксперт не сомневается, что это произойдет.
"Право должно модернизироваться, вне всяких сомнений. Перед национальными правовыми системами возник такой новый правовой вызов, требующий срочных и точечных законодательных решений", - цитирует слова Кучерова РИА Новости с международной конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность блокчейн-технологии".
Однако, по его словам, возникают проблемы правовой идентификации криптовалютных технологий. "Появились криптовалюты и токены, которые не поддаются никакой правовой идентификации. Это сложная задача... Мы должны понимать, с чем имеем дело, от этого зависит много вопросов", - заключил он.
Технология блокчейн не только вызвала взрывной интерес российских и зарубежных обывателей, но и привела к развитию новых технологий и дала старт многим проектам в России.
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